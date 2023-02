Travaux à Rochefort: où va-t-on accueillir la Farandole?

Le conseiller Cap 2030 Billiet aurait voulu savoir ce qu’il en était de ces bruits qui vont causer pas mal d’ennuis à Rochefort et même ailleurs. Accueil Famenne, rappelons-le, regroupe, sous ses nombreux murs, plusieurs services solidaires et sociaux tels la banque alimentaire, ou encore un restaurant social qui prépare, chaque jour, à midi, un repas pour qui le veut, et en concocte entre 140 et 150, pour les écoles du centre, Eprave, Han et Havrenne ainsi que les Capucines et Jean XXIII. Il abrite aussi un service de co-accueil, l’Élan: des logements pour des personnes qui n’en ont pas et qui ne sont pas nécessairement de Rochefort. Il accueille Alteo, les AA (alcooliques anonymes) et non le moindre, la Farandole, qui propose à peu près tous les jours à 40 voire 50 enfants son école de devoirs, ou encore de l’apprentissage à l’informatique, de l’alphabétisation, sans oublier des stages, lors des congés.

Accueil Famenne va doubler la capacité d’Élan avec des subsides régionaux de l’ordre de 3 millions d’euros et un million d’euros de fonds propres. Durée des travaux: environ trois ans. Resteront en place le restaurant, les cuisines et la banque alimentaire. Le gros problème qui a été en discussion au conseil, c’est que faire et où mettre la Farandole pendant ce temps. Côté communal, le bourgmestre a dit qu’on cherchait. Sans plus. Après six à sept mois entre aujourd’hui et le moment où tout cela a été connu par le collège, n’a-t-on pas perdu trop de temps ?