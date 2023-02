Rochefort: dernière tranche des aides en cash

La méthode de répartition ? "Fin de l’année 2022, la Croix-Rouge de Belgique a rassemblé toutes les informations disponibles pour contacter directement tous les ménages sinistrés des communes les plus affectées. Un courrier postal a ensuite été envoyé avec un formulaire simple à remplir en ligne ou à renvoyer par envoi postal gratuit pour bénéficier de l’aide. Nous annoncions une aide d’un minimum de 130 € par famille. D’autres moyens de communication ont été déployés pour toucher les ménages non identifiés, et il était aussi possible de solliciter l’aide sans avoir reçu de courrier. Cela concerne environ 2.000 demandes".

Au final, 16.300 familles ont sollicité cette aide financière en retour. Le montant a été revu à la hausse: une personne seule a reçu 230€, montant porté à 270€ pour une famille de 2 personnes, 310€ pour une famille de 3 personnes et 350€ pour une famille de plus de 3 personnes.

Au total, la somme de 4 millions d’euros a ainsi été redistribuée (plus de 15.000 dossiers ont déjà été traités, les autres le seront dans les prochains jours). Voilà ce qu’explique la cellule "inondations" de la Croix-Rouge de Belgique, dans un communiqué.

Rochefort fait parie des communes les plus touchées. Au total, 178 ménages en proie à la précarité ont été aidés pour 152.000 €. Ceci s’ajoute à diverses actions sur place depuis le déluge, la moindre n’étant pas la mise à disposition d’un million d’euros au bénéfice de la Commune de Rochefort. Une somme qui a permis à dix familles d’intégrer des habitats modulables.

Etc. Etc. La maison Croix-Rouge locale, l’urgence passée, continue à apporter de l’aide, tel est le message de l’ONG, dans un souci de clarté dans l’utilisation des dons qu’elle a reçus pour venir en aide aux sinistrés, la solidarité ayant été exceptionnelle.