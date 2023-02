Namur : L’association d’aide aux personnes précarisées « Une petite goutte » en quête d’un toit

Depuis plusieurs mois, la Société coopérative à finalité sociale (SCRL FS) VIVReS et Une petite goutte sont à la recherche d’un nouveau toit. Si la première a intégré la Banque alimentaire Namur-Luxembourg au parc Écolys, à Namur, la seconde est toujours dans l’attente d’une solution rapide si on sait que Belgrade doit être libéré d’ici un petit mois. L’urgence est donc de mise, Comme l’explique la responsable, Christine Cheron, ce qu’ Une petite goutte souhaite, c’est un entrepôt de 100 à 150 m², avec électricité, eau, sanitaire et le triphasé pour la chambre froide, de préférence sur le Grand Namur. Avec un endroit où parquer la caravane et le petit camion, destiné à offrir une douche, un lavoir, une épicerie sociale et une bibliothèque en version mobile. Les critères sont purement pratiques: les deux véhicules doivent impérativement trouver une place à proximité immédiate de l’entrepôt. De plus, l’équipe de bénévoles d ’Une petite goutte souhaite garder le contact avec les autres associations de terrain. "A Namur, il a beaucoup d’entraide entre les différents groupes," explique-t-elle. A commencer par les liens qui unissent l’association à VIVReS. Chez Christine Cheron, l’optimisme est de rigueur. Mais, le temps qui file n’arrange rien. Il faut encore vider une pièce remplie de différents objets (dons ou acquisitions). Il faut aussi assurer un suivi aux deux projets que porte Une petite goutte. A commencer par cette aide mobile qui devrait être organisée, dans un premier temps, sur Hastière, Ciney, Dinant et Havelange.

« Rolling help »

Sur le modèle des "Rolling douches" bruxelloises, la caravane va permettre aux personnes précarisées de prendre une douche, sur le principe de réservation avec des créneaux réservés aux femmes. Le camion, dont l’aménagement intérieur a été confié à des étudiants du Centre Asty-Moulin (ITN), devrait permettre de faire une lessive, de prendre quelques vêtements, de la nourriture et des livres.

Cette double initiative, qui a été retenue dans le cadre d’un appel à projets de la Province, a eu à souffrir de deux crises (pandémique et économique). "Il manque encore quelques pièces pour terminer l’aménagement et leur mise en service". Il manque surtout un toit pour cette association et ses bénévoles qui se mobilisent depuis cinq ans pour les personnes précarisées.

Sur Facebook: Une petite goutte Namur