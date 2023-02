Le village de Pondrôme ne perd pas son "p'tit magasin"

Ce lundi, Pierre Gilson et Suzanne Pirnay ont salué leur clientèle pour la dernière fois. Ce mardi, les volets sont restés fermés. Pas définitivement. Dès mercredi, le commerce était entre les mains d’une nouvelle direction: Morgan et Géraldine Géhénot. Le village ne perdra pas son magasin. Le p’tit magasin, comme on dit là-bas.