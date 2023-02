Houyet: des panneaux à partir de bouchons en plastique (vidéo)

Il s’agit en réalité de bouchons, en plastique, de bouteilles broyés, la matière première des créations de Geotrupes Plasticus. Ces bouchons sont en polyéthylène, une matière boudée par l’industrie du recyclage pour son manque de rentabilité . "Trier le plastique par matière et par couleur est un travail fastidieux. Cela demande beaucoup de main-d’œuvre", explique Marie Bourgonjon.

Geotrupes Plasticus s’attaque depuis 2021 à ces bouchons qui composent encore la bonne vieille poubelle mal triée. Et ambitionne de transformer ces polymères susceptibles de polluer l’environnement par incinération ou enfouissement, à défaut de revalorisation. Aujourd’hui, ce sont les bouchons. Et demain, pourquoi pas les films cellophane, les sacs en plastiques, les cales de carreleur, etc. "Le plastique est victime de clichés. Il porte l’image d’un produit pas cher, peu noble. Mais il est partout et a un coût économique et écologique à revaloriser." continue l’entrepreneuse.

Du recyclage artisanal

Les bouchons sont récoltés par l’association Souffle un peu, de Baronville. Cette structure d’accompagnement de personnes porteuses de handicap trie ces précieux ronds par couleur et les revend à l’entreprise houyetoise.

Il y a une forme de création artistique dans la fabrication des panneaux de plastique. La créatrice pose un choix de couleurs, des décisions techniques de température de fonte, opte pour des logos et inscriptions originelles des bouchons visibles sur le panneau fini, ou pas. En fait, loin des géants de l’industrie du recyclage, Geotrupes Plasticus s’inscrit dans une démarche plutôt artisanale.

D’un point de vue technique, le tri en amont est capital. Les températures de fonte varient d’une catégorie de plastique à l’autre. Marie Bourgonjon évolue de manière empirique, par essai-erreur. "C’est évident, on n’a pas les notices des fabricants, donc on essaye et on voit ce que cela donne." En cas de mélange de différentes espèces de plastiques dans un même panneau, celui-ci n’est plus recyclable dans le futur. "On ne fait que des panneaux recyclé et recyclable. Un même plastique peut être recyclé 7 fois, en moyenne."

Pour en faire quoi ?

Les produits finis sont utilisables dans diverses applications. Comme plan de travail, panneau de décoration ou encore dans le mobilier, une table ou une bibliothèque. Xavier Vermeren est ferronnier et compagnon de Marie Bourgonjon. Il remplace progressivement le bois par le plastique dans sa création de mobilier. L’acier et le polyéthylène, un mariage heureux. "C’est assez simple comme matière à travailler. C’est comme du bois, avec une panneauteuse, une défonceuse, des vis, une ponceuse", raconte le ferronnier.

Geotrupes est le nom de ce coléoptère noir aux reflets bleutés qui transforme la bouse de vache en fumier fertile. La référence n’est pas un hasard, comme le démontre le slogan de l’entreprise: "Plastic is shit, I love it." En français dans le texte, on pourrait aussi citer l’illustre entraîneur de foot Raymond Goethals. À Mesnil-Église, "d’une merde, ils te font un pain d’épices."