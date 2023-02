À l’occasion de ses vœux de Nouvel An, le président de l’association intercommunale des Eaux du Condroz, Joseph Jouant, a rappelé quelques chiffres: "L’AIEC occupe 28 personnes et compte 13861 compteurs et 596 km de conduites. Si, en 2021, la société a posé plus de 8 km de canalisations, des chantiers extraordinaires devraient encore voir le jour en 2023." L’intercommunale, dont le siège est établi à Scy (Hamois), distribue l’eau dans les communes de Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze et Hotton.