Yvoir songe à rejoindre le GAL Haute Meuse Plus, pour développer ses ressources naturelles et le tourisme

Il s’agit d’un dossier compliqué à préparer par la fondation Cyrys et le Bureau économique de Province, a expliqué le bourgmestre d’Yvoir Patrick Evrard lors du récent conseil communal. Mais l’avantage de ce nouveau GAL est qu’il profiterait des ressources naturelles et du tourisme, importants dans ces communes.

Des partenaires privés ont été contactés. C’est entre autres le cas des deux maisons du tourisme, des contrats de rivière, du Département Nature et Forêts, de Naturagora et du club alpin.

Une réunion citoyenne est prévue ce 1er février, à Dinant.

Bertrand Custinne (EPY), sans s’opposer au projet, émet certaines craintes, signalant que la grande partie des dépenses de ces organismes est consacrée au coût du personnel.

Le bourgmestre épingle le bon travail effectué par d’autres GAL, comme celui des Tiges et Chavées. Il reconnaît qu’il faut être attentifs et surtout de voir d’abord si le projet sera retenu.

Le groupe EPY a par ailleurs proposé une motion Éolienne. Il estime que la commune a déjà donné sa part en matière d’éoliennes. Il dénonce une certaine anarchie dans ce domaine.

Le bourgmestre a rappelé le cadre dans lequel le plan éolien se développe, comme une distance minimale de l’habitat, les normes de bruit. Il faut en tout cas éviter l’encerclement des habitations.

Il dit "non au non systématique" proposé par la motion et fait remarquer que ce n’est pas de la compétence du conseil communal mais bien du collège. De plus, il est important de tenir compte de l’avis de la CCATM, Commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité. Il trouve que le boulot est bien fait par l’administration qui étudie chaque dossier. "Le collège répondra au cas par cas et prendra ses responsabilités en son âme et conscience", conclut le bourgmestre. Bertrand Custinne précise que son intention n’est pas d’intervenir dans le travail du collège, mais de clarifier de situations parfois complexes.

D’autres points ont été débattus sans grande discussion.

C’est le cas pour l’aménagement de la voirie Rue Sous-le-Bois à Mont, estimé à 195.000€ hors TVA.

Une motion pour obtenir la libération du travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele, condamné en Iran a été approuvée.

Enfin, une ancienne habitation sociale rue du Rauysse, 47, à Yvoir va être mise en vente. Le comité d’acquisition de Namur a estimé le bien à 110.000€.