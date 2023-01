Une vaste étude menée pour casser l’image « vieillotte » de la vallée de la Molignée

Voilà quelques jours, une rencontre a été provoquée entre acteurs locaux (attractions touristiques, hébergements, horeca, producteurs, artisans, etc.) pour faire le topo, mettre le doigt sur les forces et les faiblesses de cette région fréquentée mais trop peu valorisée.

Une trentaine de personnes étaient présentes pour échanger. Un aspect ressort: l’image poussiéreuse que dégage la Molignée. "Et c’est assez révélateur, souffle Nicolas De Beurme, de l’Agence de développement local d’Anhée. L’image de la vallée est assez vieillotte, liée à la tartine de Maredsous, à la bière. On vient dans le coin pour manger une truite avec papy et mamy. Tout ça manque un peu de modernité".

En vrac, d’autres éléments sont ressortis: le manque de mise en évidence de l’information touristique, le déficit de visibilité et la difficulté d’accès au syndicat d’initiative, les lacunes en termes de communication, le manque de lien et de cohérence entre les attractions touristiques. "Q uand on est à Maredsous, on ne voit pas ce qu’il y a à faire à proximité dans la vallée." Il est aussi question de soigner la signalétique.

Le gros creux lié à la basse saison durant laquelle plus rien ne se passe, tout semble figé, a aussi été relevé. Il faut relancer tout ça, innover, donner un nouveau souffle.

Destination de qualité

Parmi les points forts de la vallée, on pointe la nature, les beaux points de vue, et les richesses de sa biodiversité. Il est question d’exploiter cette image de vallée calme et préservée.

Une attention est aussi portée à l’intégration des nouveaux bâtiments, d’un point de vue urbanistique. La vitesse des véhicules, le bruit des motos à certaines périodes de l’année, restent par contre des points noirs.

Ces remarques de terrain compléteront l’étude en cours menée par le bureau Un Tour d’avance. Celui-ci avait aussi travaillé sur le dossier de la Maison du tourisme, qui a abouti au projet de Maison du tourisme Explore Meuse. Un Tour d’avance est mandaté par le Bureau économique de la Province dans ce cadre. "La vallée de la Molignée n’a jamais bénéficié d’une étude touristique. C’est une première", confie Nicolas de Beurme.

L’idée derrière cette vaste réflexion est d’en faire une destination attractive. "On ne souhaite pas nécessairement attirer plus de touristes mais plutôt proposer un accueil qualitatif. On veut voir comment tirer le meilleur potentiel de la vallée."

En clair, le désir, c’est de capter les visiteurs de passage qui rejoignent Maredsous et leur donner envie de rester et de rayonner.

Une analyse à 30 000 €

L’étude est menée conjointement avec les Communes d’Onhaye, Mettet et Florennes, faisant elles aussi partie de la vallée de la Molignée, les deux dernières se situant dans le bassin-versant du cours d’eau.

L’association avec ces autres Communes vise un autre objectif: le projet de parc naturel (lire par ailleurs).

D’ici quelques mois, le bureau d’études présentera ses conclusions, dévoilera son "diagnostic".

Les premières lignes directrices, des "fiches projets" seront établies. Coût de ces analyses: 30 000 €, dont 90% financés par des subsides européens et le solde par la Commune d’Anhée "Passer par un bureau d’études facilite les procédures pour ensuite décrocher des subsides", termine Nicolas de Beurme.