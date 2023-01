Inauguration d’un bâtiment scolaire à Natoye

L’échevin David Jadot l’a expliqué: l’architecture est contemporaine, le bâtiment bien isolé et tout à fait passif, et les locaux très agréables pour les enfants, tant du maternel que du primaire. À l’étage, trois classes du primaire équipées chacune d’un tableau interactif et au rez-de-chaussée, un vestiaire, et deux classes pour le maternel, une cuisine didactique, une salle polyvalente et un dortoir. Le travail est signé par l' entreprise locale Kaizer Construct pour le gros-œuvre, notamment. Le tout pour la somme de 1 140 000€, dont 88% sont couverts par subsides.

La bourgmestre de Hamois, Valérie Caverenne, s’est réjouie de voir ce bâtiment remplacer les implantations de la Grette et les modules devenus vieillots et peu agréables. Toutes des infrastructures plus adaptées du tout. Le nouveau bâtiment abrite aussi un nouveau système de chauffage et une réserve d’eau. La bourgmestre a remercié les parents de leur présence et rappelé que trois échevins ont travaillé à ce projet devenu concret: elle-même, Pascal Leclercq et Anne-Laure Grotz. À Natoye, depuis les fusions, cinq chefs d’école se sont succédé: Alzir Trompette, Matrthe Deuxant, René Van den Branden, Bernard Fortemaison et, aujourd’hui, Xavier Georges.

740 enfants fréquentent les écoles communales et 70 enseignants, au total, les accueillent. Dont 182 enfants (68 en maternelle et 114 en primaire) pour le nouveau bloc.

Depuis 2006, une classe-passerelle appelée Daspa (dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés) permet aux élèves de s’ouvrir aux différentes cultures et coutumes des pays accueillis au centre Croix Rouge.