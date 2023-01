De nouveaux produits de bouche namurois: bière, rhum et fromage

À la fin du premier trimestre 2022, la pandémie Covid étant sous contrôle, les confréries ont pu reprendre leurs activités, mais au vu des conséquences mortelles du virus, certains étaient réticents pour côtoyer du monde et avaient encore peur de la maladie. D’autres s’étaient éloignés du monde des confréries pour pratiquer des activités différentes. Il a donc fallu se réadapter. C’est ainsi que toutes les confréries n’ont pas pu tenir leur chapitre et la journée annuelle des Confréries n’a pas eu lieu en 2022. Elle a été remplacée, au pied levé, par la journée gastronomique des confréries à Hannut, mais, de l’aveu même des organisateurs et des participants, a été un échec. Le président a espéré que la journée annuelle des confréries, qui sera organisée de manière plus classique, à Courcelles sera de très bonne facture.