Andenne : le coût de l’accueil extrascolaire a doublé

Dans les points ayant trait aux finances, la tarification des garderies extrascolaire a flambé. Celle-ci était fixée à 2 € par semaine il y a plusieurs années. Elle atteignait 4 € ou 5 € plus récemment et passe désormais à 10 € par semaine. Le conseiller et chef de groupe AD&N, Étienne Sermon, s’en est inquiété. "Tout ce qui touche à la petite enfance et à l’accueil extrascolaire est cher aux yeux de notre groupe parce que ça impacte directement les familles. Les ménages en difficulté peuvent bénéficier d’une aide mais ceux de la classe moyenne sont fort affectés par les diverses crises, estime-t-il. On peut comprendre que tout augmente (frais de personnel, d’énergie, etc). Mais ce prix est quand même doublé."

Il se demande s’il n’y a pas moyen d’échelonner ces hausses et souhaiterait que le prix soit augmenté de façon "plus mesurée" d’année en année plutôt que de bondir d’un coup après plusieurs années.

Comme l’a souligné Élisabeth Malisoux (PSD@), échevine de la petite enfance, le tarif de l’accueil extrascolaire n’a plus été modifié depuis des années. "D’autres opérateurs sont autour de la table avec nous en commission communale de l’accueil et tous ces opérateurs vont augmenter leur prix. Ce n’est bien sûr pas une excuse, signale-t-elle. Mais il y a quand même pas mal d’aides: toutes les mutuelles remboursent et il y a également des demandes d’aides qui peuvent être introduites auprès du CPAS." Quant à un échelonnage, il n’en est pas question puisqu’elle espère qu’il n’y aura pas de telles majorations chaque année. Le groupe AD&N a voté favorablement sur ce point "car on se rend bien compte des enjeux financiers pour la Commune" mais Étienne Sermon plaide pour que la Commune soit vigilante à l’avenir sur ces coûts liés à la petite enfance.