Ancien Match à Dinant: projet de démolition et de reconstruction

Un avenir se dessine enfin, même s’il faut plutôt parler d’esquisse de projet. Une SPRL de la région brugeoise a rentré une demande de permis, dans le but de créer sur place un "Louis Delhaize". Esquisse, car la procédure utilisée est celle du "certificat d’urbanisme numéro 2". Il s’agit d’une demande d’avis préalable afin de "prendre la température" tant du côté de la Ville de Dinant que du fonctionnaire délégué de l’Urbanisme (Région wallonne).

Voilà pourquoi on ne trouve que très peu de détails techniques dans le dossier pour l’instant en phase d’enquête publique. Parmi ce qu’on apprend tout de même des intentions: il s’agirait de détruire le bâtiment actuel pour y créer un magasin de 600 m2 (contre 950 m2 actuellement), cette fois sans étage, et sans parking souterrain comme dans l’ancien Match, qu’aimaient tant les carrossiers. Le préprojet prévoit une petite vingtaine d’emplacement de stationnement en front d’un futur bâtiment à la toiture plate.

Les promoteurs sont prudents en passant tout d’abord par une procédure "light", avant d’aller plus loin et de préciser leur projet, en tenant compte des avis des autorités administratives, qui ont un délai de rigueur de 115 jours pour se prononcer, c’est ce que prévoit le CoDT (Code du Développement territorial).

Une sacrée offre

Voilà qui augure d’une offre supplémentaire dans le secteur alimentaire, à Dinant (13 000 habitants), déjà particulièrement bien pourvue en la matière. Rien que dans la vallée, si ce projet se réalise, on aura trois enseignes, en ajoutant le Delhaize (historique) de Leffe, et le Proxy d’Anseremme, qui va déménager sur l’ancien site Libert (le permis est accordé). Les deux derniers cités sont dans le giron du même groupe, la différence étant que celui d’Anseremme est franchisé. Louis Delhaize, c’est une autre société. Il faut ajouter, dans la vallée, une supérette qui s’est récemment installée dans la rue Grande. Tout ça sur un kilomètre et demi.

Si on compte en sus les supermarchés du plateau, à Dinant, on a toute la panoplie existante de l’alimentaire, sauf Intermarché. Mais il y a en deux à quelques kilomètres, à Anhée et à Anthée. Sans oublier l’Intermarché de Givet, qui n’est jamais qu’à 20 minutes en voiture.

On peut parler d’offre pantagruélique.