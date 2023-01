Les organisateurs des Féeries doivent notamment cette réussite au travail des ouvriers communaux qui passent, depuis 2017, de nombreuses heures au montage et au démontage du matériel. “Le montage est quelque chose d’assez stressant car il y a une date butoir, confie le bourgmestre Frédéric Deville. En général, il commence vers la mi-octobre avec quelques hommes sur place par journée. Et lors des deux semaines qui précèdent l’ouverture, là on met le paquet avec une vingtaine d’hommes sur le coup.”

Le démontage est quant à lui moins urgent. Et donc moins stressant. “On a commencé par retirer tout le matériel volable et cassable comme les guirlandes, le trône, la signalétique, les tables de brasseur ou encore la décoration dès lendemain de la fermeture”, poursuit Frédéric Deville.

Pour les chalets, la Commune peut se permettre d’attendre un peu. Leur démontage n’a commencé que début janvier, après les fêtes de fin d’année. Ce mardi, on dénombrait encore quelques dizaines, sur les 169 que possède la Commune, sur place. Car ce travail s’effectue en parallèle des autres missions traditionnelles du service Travaux telles que le salage des routes, le rebouchage de nids-de-poule, les réparations dans les écoles, etc.

“Le premier chalet qu’on démonte, c’est le principal (Dans sa maison un grand cerf) afin de libérer le plancher qu’on loue également. Pour les autres, comme il n’y a pas de pression, c’est beaucoup plus light. Et beaucoup plus simple que le montage.” Tous les chalets sont numérotés. Les pièces sont ainsi soigneusement rangées sur palettes pour faciliter la vie des ouvriers lorsqu’il faudra tout ressortir, à l’automne prochain.

Le parc St-Roch devrait quant à lui être totalement libre d’ici une à deux semaines.