Police de Houille-Semois: se réinventer et faire avec les moyens du bord

Deux jeunes retraités ont été mis à l’honneur:

Christian Dauby et Jean-Pol Sommelette.

Après une carrière en tant que gradué en marketing chez Delhaize, Christian Dauby a rejoint la commune de Vresse comme garde-champêtre en 1984. Il devint ensuite garde-champêtre commissionné, commissaire de police lors de la réforme, directeur des opérations et enfin directeur de la proximité tout en assurant la gestion des armes à feu et la gestion des courses cyclistes et des rallyes. Réelle personne de confiance, on lui confia également les délicats dossiers dits de contrôle interne.

Jean-Pol Sommelette est rentré à la gendarmerie en 1977. Il devint inspecteur principal de police à la Zone de Police Houille-Semois dès le 1er janvier 2002 et assura la fonction de responsable Intervention pour le Poste de Police de Beauraing. Il intègra ensuite le SER (Service Enquêtes & Recherches) et fit équipe "Stups" avec Joël Goffin. "Vous formiez un véritable binôme et les résultats ne se firent pas attendre", a tenu à préciser le chef de Zone Edwin Dassonville.

Jean-Pol Sommelette paa ensuite Adjoint SER puis Chef SER. Retraité, Jean-Pol s’est retrouvé une autre occupation: celle de correspondant pour notre journal "L’Avenir".

Un nouveau modèle pour garder le cap

les crises successives n’ont pas épargné la zone de police. Tout comme le monde en général, le monde policier doit se réinventer et faire avec les moyens du bord.

"Il convient de réfléchir sereinement à un nouveau modèle où chaque niveau de pouvoir contribuerait en fonction des compétences assumées", a dit Edwin Dassonville. Au niveau de la Zone de Police Houille-Semois et de la Zone de Police Lesse-et-Lhomme, les responsables n’ont pas attendu qu’on leur impose un modèle quelconque. En mars 2021 déjà, des protocoles d’accord étaient signés, actant l’association sous la dénomination SkyRoc: "Nous travaillons désormais ensemble dans le cadre de la garde OPA (officier de police administrative) et lors de la plupart des contrôles routiers. Nous collaborons davantage en matière de recherches judiciaires, d’appui administratif, etc".