Non au projet de parc éolien à Coutisse

L’enquête publique porte sur l’érection d’un mât de mesures visant d’une part à étudier la possibilité d’un développement éolien et ainsi estimer le potentiel du futur parc, et d’autre part, à évaluer les allées et venues des chiroptères. Une deuxième phase vise la construction de quatre éoliennes de 180 mètres de haut mais celle-ci n’est, logiquement, pas encore soumise à enquête publique.

Inquiets de ce projet même s’il n’en est qu’à ses prémisses, des habitants se sont mobilisés. Le comité de Bousalle, qui avait déjà fait échouer il y a quelques années un projet similaire, a été rejoint par le comité de Saint-Mort (Ohey). À cela s’est ajouté un nouveau comité, celui du Bois des Manants. "Nous ne sommes pas contre l’éolien. Nous ne sommes pas non plus des climatosceptiques ou des complotistes, tient à signaler Christophe Closset, son porte-parole. Mais on essaie de se faire entendre, dans le cadre de l’exercice démocratique du droit de parole."

Trop proches des maisons

Les riverains parlent d’éoliennes "assez monstrueuses" qui seraient situées à 800 mètres des zones d’habitation et à 400 mètres seulement de la maison isolée la plus proche. "Il ne s’agit pas d’une zone vierge où il n’y aurait aucun impact, prévient Christophe Closset. Dans les faits, il y a tout un tissu d’habitations autour du hameau de Bousalle. Mais celles-ci sont reprises comme étant en zones agricoles au plan de secteur et donc isolées. Or, de nombreux habitants y vivent." Il ajoute que le projet "touche plus de monde qu’on pourrait le croire": non seulement les riverains andennais mais aussi ceux d’Ohey ou encore de Marchin et Solières (arrondissement de Huy).

Outre le projet en tant que tel, les riverains déplorent la façon cavalière dont ils en ont pris connaissance. "Il y a eu une première enquête publique qui se terminait le 23 janvier. Je l’ai découverte totalement par hasard, relate Christophe Closset. J’étais sur mon tracteur lorsque j’ai vu le panneau jaune l’annonçant. Il y avait en tout et pour tout deux panneaux dont un était à terre. On a alors demandé des renseignements à la Ville et notre stupéfaction n’a fait que s’accentuer à la découverte inopinée d’un document reprenant le projet complet."

Les riverains ont par ailleurs appris que depuis mi-2022, Windvision avait entrepris des démarches sans qu’ils n’en soient avertis. "L’entreprise a pris ses informations auprès du cadastre, a approché des riverains, a contacté Skeyes (l’autorité des voies aériennes) ou encore la Défense, relève Christophe Closset. C’est à la suite des contacts pris au vu et au su de tous qu’elle a introduit sa demande de permis d’urbanisme." Vu cette communication jugée trop parcellaire par les habitants, la Ville a donc relancé une deuxième enquête publique.

D’autres nuisances

Parmi les autres effets néfastes soulevés, les nuisances sonores (en plus du trafic aérien en hausse) et visuelles (déstructuration paysagère) sont aussi mises en exergue. "Sans oublier le risque de dépréciation des biens, déjà dévalorisés à cause d’une ligne à haute tension", note encore Christophe Closset, qui regrette l’impact négatif sur la nature et l’économie locale. "Qui viendrait ouvrir un gîte au pied des éoliennes ? Quel jeune couple voudrait s’y installer ? Ce projet, à proximité des sentiers de grande randonnée et d’une zone Natura 2000, décourage à la fois les investissements et le tourisme."

D’après lui et les autres riverains, le projet de Windvision, "drapé sous les vertus de l’écologie" ne doit pas détruire leur écologie. Pour eux, l’humain et la vie rurale doivent primer sur le chiffre d’affaires de Windvision. Ils entendent bien poursuivre la mobilisation. "Nous nous défendrons si nécessaire en faisant notamment appel à la justice", conclut Christophe Closset.

Les citoyens peuvent faire parvenir leurs réclamations et/ou observations à la Commune par courrier ordinaire ou courriel à l’adresse urbanisme@ac.andenne.be. La pétition, qui peut encore être signée jusqu’à la date butoir, sera transmise à la Ville.