Namur: un outil pour stimuler le langage de l'enfant

Mais si des solutions existent face aux troubles de l’apprentissage, peu d’alternatives sont proposées pour prévenir ces désagréments. C’est pourquoi, la logopède Camille Albert a développé le projet Livres en Part’Age, qui s’adresse aux parents, aux enseignants et aux professionnels de la petite enfance. À travers la littérature jeunesse, la Namuroise veille à favoriser le développement physiologique du langage oral et de la lecture. "C’est un outil que j’utilise quotidiennement à la maison avec mes jeunes enfants, car il met l’accent sur l’impact des mots et l’aspect symbolique du langage écrit", explique la thérapeute. Durant ses accompagnements, Camille incite donc les parents à partager le plus tôt possible le plaisir de la lecture et la magie des mots avec leurs enfants. Un rôle de narrateur qui, selon elle, appartient surtout aux pères et mères de famille en raison de la relation intime qui se crée au sein du foyer. "Le jeu à la maison est complémentaire de ce que les enfants peuvent vivre autour d’un livre", ajoute-t-elle.

Attraits de la lecture interactive

En plus de stimuler le langage à l’écrit via la littérature jeunesse, le projet Livres en Part’Age soutient également la lecture interactive à laquelle s’est formée Camille Albert durant cinq ans. "L’interaction est majeure dans la lecture, souligne la logopède. Il s’agit alors de susciter des émotions et de préciser des mots de vocabulaire qui pourraient être compliqués."

De quoi marquer la différence par rapport à une lecture classique durant laquelle l’enfant peut rester passif et peu concerné par le récit.

Les parents intéressés par cet outil peuvent participer soit à des conférences, soit à des ateliers animés par Camille dans des bibliothèques ou des centres PMS en province de Namur.