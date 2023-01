Namur: un bout de lèvre arraché au cours d'une dispute

Cédric a déjà été condamné en 2019 pour des coups et blessures portés à sa compagne de l’époque et au père de celle-ci. Il a écopé d’une peine de travail qu’il n’a pas encore effectuée. La substitute Mascart requiert une peine de 15 mois de prison à l’encontre de l’intéressé: “La violence envers la victime était quotidienne, à cause du problème d’alcool du prévenu, qui buvait dès le matin, de la bière ou du whisky. Ce jour-là, à l’arrivée des secours, il y avait du sang partout, il manquait un bout de la lèvre inférieure à la jeune femme, un travail digne d’Hannibal Lecter. Elle avait une bosse sur le front et se trouvait dans un état de panique, elle avait été étranglée et tirée par les cheveux.

Entendre monsieur après les faits a été très compliqué. À la suite de sa précédente condamnation, il s’est abstenu de donner des nouvelles à la maison de justice. J’attends que l’on nous prouve qu’il est désormais abstinent et non-violent. Je ne m’oppose pas à des conditions probatoires, pour peu qu’elles ne soient pas une perte de temps pour tout le monde.”

Le conseil du prévenu plaide une peine de probation autonome. “Depuis lors, il s’est repris en main et est suivi par un psychiatre.” Des documents relatifs à ce suivi psychiatrique et des analyses de sang seront versés au dossier le 27 février.