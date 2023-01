Namur: combattre "l'impunité apparente des petits dealers"

En sa qualité de bourgmestre faisant fonction, Tanguy Auspert (Les Engagés) est revenu sur l’accroissement des actes de violence qui secouent Namur, où le quartier de la gare est souvent pointé du doigt. "Il n’y a pas un jour qui passe sans qu’un e-mail ou un message sur les réseaux sociaux ne soit adressé au bourgmestre pour dénoncer soit un accident, soit une agression", déclare l’échevin. Depuis plusieurs mois, tant la police que le parquet sont aussi sollicités constamment pour des trafics de stupéfiants. Outre ces faits de criminalité, l’homme politique a également mentionné la paupérisation de la société, attribuée à l’inflation et la guerre en Ukraine, qui alimente le sentiment d’insécurité chez les citoyens.

Sentiment d’impunité

Tanguy Auspert est également revenu sur la récente enquête Noir Jaune Blues, publiée par Le Soir et la RTBF, qui montre une tendance de la population à privilégier un régime autoritaire. "L’impunité apparente de petits dealers, relâchés très vite après leur arrestation, contribue à nourrir les rancœurs et les rejets à l’égard de notre démocratie", souligne-t-il. Face à ce cas de figure, l’échevin a insisté sur l’importance de la communication assurée par la Ville pour détailler les opérations coup de poing menées contre la criminalité. "Il faut saluer l’énorme travail effectué quotidiennement sur le terrain par leurs équipes pour apporter la sécurité tant sur la place publique qu’à proximité des espaces privés", mentionne Tanguy Auspert. Et du travail, la zone de police n’en manquera pas cette année pour lutter contre quatre fléaux majeurs: l’insécurité routière, le trafic de stupéfiants, la criminalité de rue et l’incivilité.

Nouveaux dispositifs

Olivier Libois, chef de corps, a énuméré quant à lui les nouveaux dispositifs déployés au sein de la police locale. À savoir la création d’une cellule digitale, d’une cellule collective à proximité du Théâtre de Namur ou encore l’acquisition des premiers véhicules électriques de proximité. Sans oublier l’arrivée de 112 nouveaux policiers au sein de la zone. Des changements nécessaires pour une nouvelle année qui, espère le commissaire, "ouvriront le champ des possibles et de l’imaginaire".

Remise de voeux

La cérémonie des vœux a également été ponctuée par une remise de prix pour saluer la carrière et le prochain départ de Vincent Macq, procureur du Roi de Namur. En poste depuis neuf ans, le magistrat s’apprête en effet à bientôt à endosser sa fonction au palais de justice de Mons. Un départ conforme à la loi qui stipule que tout procureur ou président de tribunal doit passer la main après dix ans maximum. Autre personne distinguée : Fernand Koekelberg, ancien commissaire et officier de police, s’est vu remettre le titre de Grand-officier de l’Ordre de la Couronne qui honore ses cinquante ans de carrière. Surpris et ému par cette décoration, le futur retraité s’est contenté d’un bref discours : «Le rôle de la police est de protéger et servir la population. C’est que j’ai essayé d’accomplir.» U. A.