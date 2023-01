Namur, cinq lettres et un cœur sur la Confluence… dans l’esprit d’Hollywood

Des lettres monumentales permettant d’identifier en moins de deux l’endroit où l’on est photographié ? On pense immédiatement à Hollywood. Plus près, il y a aussi Dinant qui a orné sa Croisette d’un visuel qui s’en inspire, courant 2021. Et bientôt la grande sœur mosane, Namur, suivra. "Cela fait plusieurs mois que j’ai formulé cette idée, explique le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés). Toutes les grandes villes du monde disposent de ce genre d’ornement. Et ça plaît aux touristes qui aiment prendre la pose. Aujourd’hui le tourisme se réfléchit de plus en plus en suivant les tendances des réseaux sociaux." Via cette démarche de marketing territorial menée par l’ASBL NEW, Namur entend gagner ses lettres de noblesse sur Instagram notamment.