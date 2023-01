L’Espace 9 à Gembloux : Un lieu convivial pour les aînés et les personnes isolées

Derrière les portes de ce lieu de convivialité, la chaleur humaine étrenne chacun. Cette même chaleur qui fait souvent défaut quand on enquille les décennies. Les enfants grandissent, quittent le nid. La vie emporte un conjoint ou des amis. Bien vite seule reste la solitude, qui rend le temps long. "À la maison, j’avais fini par connaître tous les programmes qui sont diffusés à la télévision", témoigne une des habituées de l’Espace 9. L’ennui est pesant. Le besoin de le tromper criant. Que ce soit pour papoter, jouer aux cartes, ou à un jeu de société, les raisons de se rendre à l’Espace 9 ne manquent pas. En effet, chaque jour, des activités variées y sont proposées. "Récemment, nous avons fait des cougnous, explique une des participantes à ces ateliers. Nous avons aussi eu la visite de la police qui est venue nous parler de cybercriminalité et, le lendemain, nous avons eu un atelier sur l’utilisation des GSM."

Scrapbooking, prévention à la santé, complète l’éventail des activités proposées.

L’offre se veut complémentaire avec ce que d’autres acteurs du territoire proposent déjà. Toutes ces activités sont autant de prétextes pour tenir les esprits en éveil et créer du lien social. Comme en témoignent quelques habitués, ça fonctionne. "Nous sommes des amis, nous avons l’habitude de nous retrouver ici." Certains vont même jusqu’à covoiturer pour se rendre à l’Espace 9.

Mieux encore, ce lieu de rencontre ne bénéficie pas seulement aux personnes qui vivent à domicile. Compte tenu de la proximité de La Sapinière avec la Charmille, des activités avec les pensionnaires de la maison de repos sont également organisées. De quoi leur offrir une bouffée d’air supplémentaire.

Experience pilote

De tous, on notera que le jeudi est le jour qui rencontre le plus de succès. Pour une raison simple: pour 1 euro il est possible de partager le petit-déjeuner dès 9 heures du matin et pour 4 euros, un repas sur le temps de midi. Un plaisir simple, à peu de frais, mais qui vaut beaucoup.

L’Espace 9 a pu voir le jour grâce à un appel à projets de l’AVIQ. Aux yeux d’Isabelle Groessens (Écolo), la présidente du CPAS, il s’agit également d’une expérience pilote. En effet, dans le cadre du projet de regroupement des maisons de repos à Grand-Leez, l’élue souhaite créer un espace communautaire dans les locaux qui seront laissés vides de la Charmille. De quoi prendre dès aujourd’hui de bonnes habitudes.