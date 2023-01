Qui dit Croix-Rouge dit bien sûr collectes de sang. À Gedinne, les prochaines collectes auront lieu les 3 et 4 avril, les 10 et 11 juillet ainsi que les 2 et 3 octobre. À Bièvre, ce sera le 20 avril, le 20 juillet et le 19 octobre et à Vresse, le 11 avril, le 18 juillet et le 10 octobre.

La Maison Croix-Rouge de Gedinne met également en location du matériel paramédical (béquilles, chaises roulantes, lits médicalisés, etc). Un service de livraison et d’installation est prévu.

Elle dispose de deux véhicules sanitaires légers pour permettre aux citoyens de se rendre chez un médecin, dans un hôpital ou un autre établissement de soins. La Maison Croix-Rouge peut bien sûr compter sur une équipe de chauffeuses et chauffeurs bénévoles. À ce sujet, elle est à la recherche de nouveaux chauffeurs comme nous l’explique le président Jean-Noël Moreau: "Vous avez deux heures par semaine à consacrer à la Croix-Rouge ? Alors nous avons besoin de vous. Nous recherchons des chauffeurs pour, le plus souvent, emmener des personnes à Libramont ou Dinant avec un véhicule de la Croix-Rouge. Les frais de déplacement sont remboursés ainsi que les frais d’une collation (7,00 € max). Le permis B est bien sûr obligatoire. La sélection médicale vous sera remboursée. Nous recrutons également des personnes manuelles pour de petits bricolages ou entretien du bâtiment".

Enfin, la Maison Croix-Rouge de Gedinne dispose d’un endroit de camp labellisé pouvant accueillir des groupes jusqu’à 40 personnes. Les locataires pourront bénéficier de tout le confort nécessaire: un grand dortoir équipé de lits, un réfectoire, une cuisine professionnelle, une grande salle pour les activités et une cour extérieur sécurisée.

À la demande et suivant le nombre de participants, des formations BEPS (Brevet européen de premiers secours) peuvent être organisées. Il s’agit d’une formation pour apprendre les gestes de base et devenir le premier acteur dans la chaîne des secours, lorsqu’une urgence survient.

Contact: Jean-Noël Moreau au 0478 95 13 77 ou via mcr.gedinne@croix-rouge.be.