Ciney: le MR en quête de stratégie

On peut avoir des avis différents dans la même famille politique, mais cela cache un malaise au sein de la minorité libérale. Pour rappel, à Ciney, le bourgmestre Frédéric Deville se trouve à la tête d’une confortable majorité absolue, de 16 sièges sur 26, ayant renversé la précédente majorité absolue, celle de Jean-Marie Cheffert, dont Frédérick Botin était l’un des échevins (tout comme Frédéric Deville, d’ailleurs).

Aux dernières élections, le MR est parti au combat avec une liste baptisée "Action", menée par Frédérick Botin. Ça sentait le passage de flambeau entre Cheffert et lui. Quoi que le bourgmestre sortant, à la dernière place, se disait toujours candidat bourgmestre s’il obtenait le meilleur score. Rien de tout cela, ce fut le bide, avec le retentissant succès de Frédéric Deville et de sa liste Intérêts cinaciens (ICI), ratissant large et ayant incorporé un peu toutes les couleurs, lui-même étant plutôt bleu mais viré par le MR local, tout en conservant de bonnes relations avec le président provincial, David Clarinval. Il ne s’est apparenté à aucun parti, plutôt intelligemment.

Oui, il est « dragué »

Pour l’heure, Frédérick Botin ne sait plus croiser quelqu’un sans qu’on l’interpelle sur la possibilité d’un passage chez Deville. Le vote du budget, l’autre jour, a encore renforcé la rumeur. Voilà pourquoi nous avons directement posé la question à l’intéressé. Sa réponse: "Si j’avais voulu y être, j’y serais déjà depuis la fois passée". Frédérick Botin ne cache cependant pas qu’une réflexion stratégique est nécessaire au sein d’Action: "Frédéric Deville insiste auprès de moi, mais la question qui se pose, c’est la stratégie de notre groupe par rapport à 2024". Lui ne voit que deux solutions: "On fait notre liste et on voit les scores (NDLR. ce qui ressemble pour lui à" vogue la galère "), ou il y a un rapprochement de notre liste avec ICI, et dans ce cas, ce n’est pas moi qui pars. On étudie en comité la meilleure façon de procéder". Sauf que c’est Frédéric Deville qui a la main, pour l’instant en observateur des dissensions dans le plus important groupe de la minorité (Écolo a trois élus). Et, croit savoir le conseiller Botin, tout est possible dans les grandes stratégies de partis, bien au-delà de Ciney: "Frédéric Deville a été approché par le MR, mais aussi par Pierre-Yves Dermagne, car il n’y a plus grand monde au PS dans l’arrondissement".

« En section du MR, il ne dit rien ! »

Certitude à ce stade: Frédérick Botin intéresse le bourgmestre Deville. Secret de polichinelle, estime Jean-Marie Cheffert, que nous interrogeons après les clarifications de Frédérick Botin: "Heureusement qu’il clarifie pour la presse, car en section MR, il ne dit rien". L’ancien bourgmestre a une crainte, par rapport à l’ambiance actuelle de précampagne: "Moi, je ne fais obstacle à rien, mais ci c’est pour foutre en l’air le MR de Ciney, là, ça ne va pas. Il ne faut pas oublier que notre rôle d’opposition durera encore deux ans, et il faut mener ce rôle jusqu’au bout. S’ils partent à quelques-uns avec Botin, quid des autres qui se sont battus durant des années ?"

Jean-Marie Cheffert, lui, est quasiment hors jeu, il aura 66 ans en 2024. Il parle d’une fin de carrière à la Province, il aimerait la poursuivre (il préside actuellement une branche du BEP), mais pour siéger dans une intercommunale, il faut un mandat.

Les enjeux électoraux à Ciney sont de première importance: il s’agit de la commune la plus peuplée de l’arrondissement de Dinant, les états-majors provinciaux des partis y portent un regard très attentif. Voilà pourquoi Deville est très dragué. Voilà pourquoi aussi les Engagés se félicitent d’avoir intégré dans leurs rangs la première échevine Anne Pirson. Notre pari: elle sera très bien placée aux élections régionales, ce scrutin ayant également lieu en 2024.

Les échéances se rapprochant, les grandes manœuvres ont commencé.