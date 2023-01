Vresse: une plateforme d'entraide entre voisins

Comme l’a expliqué le bourgmestre Arnaud Allard, l’idée est de renforcer la solidarité et la convivialité entre les personnes et ainsi de contribuer au bien vivre dans la commune. Il propose donc d’adhérer au projet ; "Au terme des 18 mois, on verra si le concept a porté ses fruits ou pas. On décidera alors de poursuivre ou non cette aventure. De toute façon, on aura au moins eu le mérite d’avoir essayé"

Autosatisfaction policière

Edwin Dassonville, chef de corps de la zone de police Houille-Semois, est venu présenter le fonctionnement et les objectifs de la zone. Son financement est assuré par 65% de subsides fédéraux et 35% de dotations communales (Beauraing, Bièvre, Gedinne et Vresse). Concernant la zone de police Houille-Semois, le chef de corps est relativement satisfait de son fonctionnement tant au niveau du personnel que de l’organisation. Plusieurs défis ont déjà été relevés comme l’élaboration d’un tableau organique, le renouvellement du charroi, l’amélioration du bien-être du personnel, etc.

Avec le collège et le conseil de Police, le chef de corps a pour priorité de maintenir l’ancrage local. Parmi les plans d’actions, on peut citer la sécurité routière, la lutte contre les incivilités et contre la violence intrafamiliale. La page Facebook a été redynamisée et favorise le lien avec les citoyens.

Une journée découverte de la zone sera organisée prochainement. Plusieurs défis sont encore à relever comme l’amélioration du réseau de communication ou encore l’organisation autour de la nouvelle prison (à Sugny) en 2026.