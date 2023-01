Parmi ces points, la vente conditionnelle d’une parcelle de terrain sise rue de la Gare à Rhisnes n’a pas fini d’animer les débats, principalement entre le collège communal et le conseiller Thibault Bouvier (MR). Ce dernier étant par ailleurs, impliqué via sa famille, dans le dossier.

Rappelons que, le 25 mai 2022, le conseil votait, majorité contre opposition, la mise en vente, pour un montant minimum de 587 678 euros, de cette parcelle d’une superficie d’un peu plus d’1 hectare 17 ares. À charge, pour l’acquéreur potentiel, de réaliser 20 logements au maximum. Face au caractère infructueux de cette première démarche, le conseil décidait, le 27 octobre dernier, de modifier les modalités de vente en combinant une réduction du seuil minimal possible des offres à 550 000 euros et une augmentation de la quantité admissible de logements à 22 unités.

Cette deuxième procédure n’ayant accouché que d’une seule offre (à 560 000 euros), affectée de diverses irrégularités au regard des conditions de vente, le collège a sollicité le conseil afin qu’il déclare la nullité de cette offre.

Prenant la parole, Thibault Bouvier a déclaré qu’il était bien conscient que le collège ne souhaitait pas vendre aux offrants qui font partie de sa famille, appelant celui-ci à un minimum de correction et de loyauté.

Et le conseiller de préciser que la Région wallonne l’a complètement suivi dans ce dossier et qu’un dialogue vaut mieux que de longues procédures judiciaires. Pour le bourgmestre Yves Depas (PS), l’affaire est désormais entre les mains des avocats et on verra ce qu’il en ressortira.

Éviter de nuire à l’état de droit

Tout le monde connaît désormais le visage d’Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire belge de 41 ans, arrêté arbitrairement le 24 février 2022 en Iran, et condamné entre autres pour espionnage, à quarante années de prison et à septante-quatre coups de fouet.

À l’instar d’autres communes, La Bruyère a souhaité se mobiliser, en votant une motion à transmettre à l’ambassadeur d’Iran à Bruxelles, afin de demander la libération immédiate de notre compatriote que l’Iran souhaiterait échanger contre Assadollah Assadi, un iranien incarcéré en Belgique à la suite d’un projet d’attentat en France.

Si l’ensemble du conseil communal a bien évidemment voté cette motion, Thibault Bouvier, qui est aussi avocat, a tenu à rappeler que, contrairement à notre pays, l’Iran n’est pas un état de droit, mais bien un pays cruel, barbare et moyenâgeux qui pratique le chantage. "On ne peut pas faire confiance à un pays aussi cruel que l’Iran. On ne peut pas accepter d’échanger une personne profondément innocente, qui vit dans la misère totale, morale et absolue, avec un terroriste qui est condamné à 20 ans de prison par notre état de droit. Aujourd’hui, on est dans une situation infernale. La raison d’état veut qu’on libère un terroriste et qu’on récupère Olivier Vandecasteele, mais notre état de droit nous empêche de le faire."

Et le conseiller de conclure: "On ne peut pas demander à notre état d’exécuter un traité de transfèrement sous peine de nuire à notre état de droit".