Houyet: les Cellois ont inauguré leur Mirande rajeunie

Donc, quand l’inauguration est venue, la bourgmestre Hélène Lebrun n’a eu aucun mal à mettre l’assemblée dans sa poche. Après avoir posé des questions (qui a déjà participé à un événement dans la salle ? qui a déjà poussé les portes de la Mirande pour participer à un banquet de noces ou un repas de kermesse ?) une multitude de souvenirs sont remontés à la surface. Ce lieu méritait un nouvel élan. Il s’agit de la plus grande salle de la commune. Elle peut accueillir un repas assis de 250 personnes ou un événement debout avec un nombre plus important encore ; le service incendie autorise la présence simultanée de 350 personnes.

Il était temps de mener un grand chantier, La Mirande se dégradait fortement. La structure était vieillissante, les normes n’étaient plus présentes depuis belle lurette. La liste des réparations fut longue, très longue. Du toit au sol. Désormais ceci fait partie du passé.

Une attente récompensée

Il a fallu de la patience aux Cellois avant que la décision du chantier de rénovation tombe. Les travaux étaient déjà inscrits dans le premier Programme Communal de Développement Rural. Cela remonte à deux décennies. Finalement, l’ordre a été donné de débuter les travaux en juin de l’année dernière. Le chantier a duré 6 mois. Durant ce temps, on a procédé à la réfection de la toiture, au remplacement des châssis. Etc. Etc. Ce n’est peut-être pas fini. On envisage notamment la construction d’une terrasse extérieure ou encore la création d’un espace pouvant accueillir les jeunes.