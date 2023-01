Fernelmont : Un pôle d’intermobilité à l’entrée du zoning

Pour autant, cette augmentation de la fréquence de la ligne n’est pas forcément synonyme de bonne nouvelle pour une quarantaine de travailleurs d’Entranam, une entreprise de travail adapté installée au sein du zoning. Depuis de longs mois, la nouvelle stratégie adoptée par les TEC leur complique la vie. Ils disposaient jusqu’alors d’un arrêt de bus équipé face à leur entreprise. Ils doivent désormais marcher de longs mètres au bord d’une voirie dépourvue de trottoir. Une situation d’autant plus compliquée que certains sont porteurs d’un handicap. Des négociations ont bien eu lieu entre les syndicats et les TEC, sans succès.

Trois phases

Conscientes du problème, les autorités communales entendent désormais s’atteler à la réalisation d’un pôle d’intermodalité au départ du nouveau quai qui sera créé à l’entrée du zoning. Pour ce faire, celles-ci sont allées à la chasse aux subsides. Ainsi, les TEC mettront la main au portefeuille pour l’aménagement du quai. Dans un second temps, à l’arrière de ce dernier, un bâtiment sécurisé sera construit. Financé à l’aide de subsides provenant du Pimaci (Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité), celui-ci servira de lieu de stockage pour des trottinettes et autres vélos partagés que pourront utiliser tous les usagers du zoning pour se rendre au sein de leur entreprise, et éventuellement pour les habitants des villages alentour.

Enfin, dans une troisième phase, et avec l’aide du BEP, le marquage d’une bande cyclable sera réalisé sur le zoning. De même, un trottoir sera créé depuis l’arrêt de bus jusqu’à l’entrée du thalweg, en passant devant Entranam.

Dans les rangs de l’opposition, Louis Lambert (Écolo) a souhaité savoir si le quai serait bien pourvu d’abribus pour protéger les navetteurs des intempéries. "Des discussions sont en cours pour récupérer ceux qui avaient été placés devant Entranam", a indiqué l’échevin Vincent Dethier (LDB + ).

Philippe Renotte (EPF) s’est quant à lui inquiété de la localisation du nouveau quai, alors même qu’aux heures de pointe la montée et la descente du bus par les usagers occasionnent des ralentissements… Il est toutefois impossible de le créer sur site propre, en dehors de la circulation, en raison du manque de place à cet endroit.