3.000 personnes ont participé aux célébrations du Nouvel An chinois à Namur

Le gouverneur de la province de Namur, Denis Mathen, était présent pour l'occasion au même titre que l'échevin Tanguy Auspert (Les Engagés), représentant de la Ville de Namur, qui soutenait l'organisation en matière d'infrastructures.

Durant l'après-midi, les visiteurs ont aussi pu se plonger dans la culture chinoise au travers d'une dizaine de stands. De la gastronomie à la médecine traditionnelle, en passant par la peinture à l'encre de chine ou le travail de la porcelaine, les visiteurs ont découvert de nombreuses facettes de l'Empire du milieu. Les enfants étaient aussi invités à participer à un grand jeu de pistes autour du thème du lapin ainsi qu'à un atelier de fabrication de lanternes traditionnelles.

Officiellement, le Nouvel An chinois a eu lieu cette année le 22 janvier. En cette année célébrant le lapin, il était important pour la communauté chinoise de Belgique de marquer le coup à Namur, après Liège en 2019 ou Anvers en 2018. "C'est un moment de partage important pour les quelque 30.000 Chinois qui vivent en Belgique", a expliqué Jiang Wei, attachée de l'ambassade de la République populaire de Chine en Belgique. "Cet événement est aussi l'occasion pour nous de partager notre culture avec les Belges. Beaucoup de Namurois et de personnes venues d'ailleurs dans le pays ont d'ailleurs répondu présents et c'est pour nous un réel plaisir de les avoir accueillis."

"Nous attendions environ 1.500 personnes et atteindre quelque 3.000 participants est donc un réel succès", a encore précisé Xiao Wu, membre de l'équipe organisatrice. "En 2024, la foire devait être organisée dans une autre ville mais nous espérons aussi être de retour à Namur, avec cette fois une parade dans les rues du centre-ville".