L’éolien un peu trop présent en Condroz ?

Depuis, la donne a changé. La Ville d’Andenne a décidé de relancer l’enquête publique et la commune d’Ohey vient de réceptionner le dossier en question. L’occasion de faire le point et de se positionner par rapport à ce projet mais aussi au vu d’un autre, entre Jallet et Évelette. Une prise de position que le collège souhaiterait étendue à l’ensemble des membres du conseil. Comme le rappelle Christophe Gilon (+ d’EchO), depuis 2006, plusieurs mandatures se sont positionnées contre l’éolien "de la manière dont il se pratique." En ligne de mire, le projet de parc porté par Windvision sur Gesves et Ohey et contre lequel un recours a été introduit. Si la commune s’est vue déboutée, le parc a réduit ses mâts de moitié portant à 6 le nombre d’éoliennes sur les 2 communes.

Entre Jallet et Évelette

Pour ce qui est de Coutisse, face à l’absence d’informations, contact a été pris avec la Ville d’Andenne. Par ailleurs, la thématique éolienne devrait encore alimenter les conversations puisqu’une société basée à Achêne, gestionnaire de projets d’énergie renouvelable, serait candidate pour installer des éoliennes entre Jallet et Évelette. Ce nouveau projet devrait donner lieu, en mars prochain, à une réunion d’information préalable.

"Une incohérence" de l’avis du bourgmestre si on sait que, dès qu’un porteur de projet possède l’accord des propriétaires de terrains, il peut lancer la procédure. Cette réunion ne signifie pas pour autant que la Commune soit d’accord.

Tout comme le souligne également le conseiller Didier Hellin, Ohey a déjà suffisamment donné. Inscrite dans un plan en faveur des énergies durables, la commune s’est engagée à une diminution de 30% des émissions de CO², d'ici 2030.Un objectif qui serait atteint au vu de l’éolien déjà en place, mais aussi du réseau de chaleur et du projet de biomasse porté par le GAL.

Du côté du groupe Pour Ohey, on pointe le "caractère anarchique" de ces projets. Dans le cadre des parcs en cours et à venir, les projets d’Assesse (notamment dans les campagnes entre Assesse et Crupet et au zoning de la Fagne) ne sont pas à oublier.

"Cela s’accompagne d’une complète dérégulation sur des zones dédiées à l’agriculture. Ce n’est pas une énergie neutre", souligne le conseiller. Parmi les alternatives: dédier les toitures de hangars et de granges au photovoltaïque, "moins impactant pour le paysage." Sur ce point et la nécessité de se réunir, l’unanimité est acquise.

De l’énergie à toutes les sources

Outre l’éolien, le dernier conseil a fait la part belle à l’énergie et aux technologies. À commencer par le projet de réseau de chaleur, inscrit de longue date au PCDR (Plan communal de développement rural). Fin décembre, le marché relatif au réseau de chaleur a été approuvé par l’autorité de tutelle et le subside de quelque 693 000 € libéré. Les travaux peuvent donc commencer.

Du côté des opérateurs, VOO confirme la modernisation complète du réseau d’Ohey. Les travaux sont imminents et devraient être clôturés fin de cette année. Cela concerne tous les villages. Ce serait la fin des zones blanches et l’obtention d’une vitesse supérieure de connexion par rapport au concurrent direct.

Pour ce qui est des connexions, l’e-guichet (pour l’obtention des documents administratifs via le Web) devrait être opérationnel d’ici trois mois. Ce qui signifie, par la même occasion, la suppression des taxes relatives à la demande de ce type de documents.

Mais Internet, c’est aussi les réseaux sociaux où on évoque les (micro-)coupures subies par les habitants de Haillot, Matagne et Perwez. Et ce, fin du weekend dernier. Ce n’est pas nouveau mais visiblement, de l’avis du conseiller Arnaud Paulet (Ohey Plus), habitant de la localité de Haillot, c’est toujours d’actualité. Au point de devoir remettre à l’heure ses électro-ménagers, une à deux fois par semaine. Selon l’échevin Freddy Lixon, pour les derniers soucis en date, une équipe de l’AIEG a dû se déplacer et "aurait identifié le problème". Néanmoins, on compte interpeller le gestionnaire de réseau, pour la pose d’un boîtier de détection de coupures chez un particulier, chose promise en son temps et qui n’a jamais été concrétisée dans les faits.