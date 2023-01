L’approche scandinave Tubbe adoptée par des maisons de repos namuroises

Lancée en 2017 à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin, l’approche Tubbe consiste à croire en des lieux animés par le bien vivre ensemble en prenant en considération les besoins de chacun, et en adaptant le rythme du lieu de vie aux besoins des résidents.

Un jury d’experts indépendant a sélectionné 35 maisons de repos (et de soins) dont 22 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Chacun de ces établissements bénéficie d’un soutien de 5 000 € sous la forme d’un accompagnement par un coach expérimenté, afin de concrétiser son projet en faveur de plus d’autonomie et de participation, en collaboration avec le personnel, la direction, les résidents et leur entourage.

Une dynamique participative

À La Pairelle, c’est une initiative que Anne-Charlotte Cambresier, directrice de l’institution, souhaite mettre en œuvre le plus tôt possible mais de manière différente à travers un projet personnel. " Nous nous sommes rendu compte que les familles étaient une partie que nous n’avions pas encore travaillée.

Nous remarquons qu’elles sont assez en retrait une fois qu’elles nous ont confié leur parent, qu’elles n’osent plus forcément intervenir. Nous aimerions intégrer chacune d’entre elles dans l’organisation de notre maison de repos, qu’elles prennent une part active dans notre résidence ", développe-t-elle.

Pour installer cette nouvelle dynamique participative au niveau des familles, elle a déjà quelques idées en tête. "Nous souhaitons collecter leur avis lors du conseil des résidents, nous voulons les faire participer aux activités que nous organisons pour les résidents, nous espérons pour certaines qu’elles se proposent pour venir faire du bénévolat, organiser plus d’interactions à travers par exemple des soirées à thèmes, le barbecue des familles et les anniversaires", ajoute-t-elle.

L’avantage de cette initiative est l’aide que les familles apporteront à la maison de repos pour prendre soin de leur résident. "Les familles ont énormément de choses à nous apprendre sur les résidents, leurs habitudes. Elles peuvent nous aider dans la compréhension de ceux-ci. Nous avons besoin d’elles parce qu’il y a toute une série de choses que nous ne savons pas faire et nous ne remplacerons jamais une famille", conclut-elle.

Cinq établissements dans la province

La Pairelle n’est pas la seule maison de repos qui adopte l’approche scandinave Tubbe. Quatre autres établissements en région namuroise se lancent également. La Maison de la Sainte Famille Acis à Namur, La Colombière et la Roseraie à Gesves ainsi que La Résidence Véronique à Baillonville.