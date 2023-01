La Province de Namur renonce à un recours contre la Région wallonne

Quand la Région wallonne, par circulaire du 3 septembre 2021, a imposé aux Provinces d’assumer davantage les coûts des zones de secours pour alléger la charge sur les Communes, celle de Namur s’est révoltée, introduisant un recours en annulation devant le Conseil d’État, qui emmerde copieusement les autorités régionales, car en cas de victoire, il y aurait comme un problème. Du côté de l’Élysette, on doit être soulagé, depuis ce vendredi. Le conseil provincial a décidé (moins l’abstention du PS, l’un des groupes de la minorité) de se désister de ce recours, qui arguait de la légèreté wallonne: une circulaire n’est pas un décret. La grosse colère serait-elle retombée, la crise d’autonomie provinciale brusquement calmée ? Il s’agit plutôt de pragmatisme. La procédure n’est encore nulle part, surtout pas en état d’être plaidée, tandis que la contribution imposée aux Provinces pour les zones de secours est fixée forfaitairement jusqu’en 2024. Or, les zones de secours coûtent de plus en plus cher et, lit-on dans la délibération votée ce vendredi, dans ce contexte, ces montants forfaitaires "ne sont pas défavorables à la Province de Namur". La hache de guerre administrative est enterrée. Tout ça pour ça. Au moins, un cabinet d’avocats aura-t-il tout de même la satisfaction d’envoyer ses honoraires.