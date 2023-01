Cannabis à la prison d'Andenne: "On partageat cela comme du Coca!"

Celui qui est considéré comme le dirigeant de cette association de malfaiteurs déclare que la substance lui était délivrée "pour sa consommation personnelle", même s’il admet qu’il la partageait avec son codétenu "comme du coca". Des carnets reprenant les transactions ayant eu lieu au sein de la prison ont été retrouvés dans sa cellule.

Après la découverte de ce trafic, il a été transféré à la prison de Lantin où il a continué à introduire des stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 10 mois avec sursis en juin 2022 par le tribunal correctionnel de Liège. La compagne de cet homme affirme avoir agi à la demande de celui-ci.

La substitute Marganne, sans s’opposer à d’éventuelles mesures probatoires, a requis 30 mois de prison à l’encontre d’un prévenu considéré comme le dirigeant de l’association. Des peines de 2 ans de prison sont requises contre les 3 autres participants à cette association. Elle expliquait: "Des chiens renifleurs de drogue étaient présents lors d’un contrôle le 9 février 2019. Ils ont retrouvé sur les deux dames plusieurs paquets contenant au total une centaine de grammes de cannabis et un petit téléphone. Au total, elles ont effectué une soixantaine de visites à la prison. À chaque fois, on les voyait se rendre aux toilettes, vraisemblablement pour s’échanger les stupéfiants, avant la visite." Plusieurs co-détenus ont confirmé que les deux prévenus menaient un trafic à l’intérieur de la prison et qu’ils étaient fournis par leurs compagnes.

Une peine de travail est plaidée pour celui qui est présenté comme le dirigeant de l’association de malfaiteurs, la suspension probatoire du prononcé de la condamnation est sollicitée pour sa compagne. Les deux autres prévenus étaient absents à l’audience.

Jugement le 10 mars.