RochRochefort: visiter un bien immobilier en direct sur réseau

Cédric veut toujours faire davantage et il le démontrera, ce prochain samedi, depuis Bioul, où, sur Facebook, il prouvera ses qualités à la fois d’artiste et de technicien. Ce sera, pour lui, une nouvelle plume à son chapeau. Suivez bien le programme et si vous êtes dans l’immobilier, vous en serez convaincus.

Vous pourrez suivre, en direct, une visite d’un bien immobilier mis en vente. En même temps que suivre l’image, on pourra aussi poser des questions et obtenir une réponse sur-le-champ. Cette visite interactive implique moins de déplacement. "Je viens dans le bien en vente et je me mets à la place du futur acquéreur de ce bien, en allant de place en place avec ma caméra reliée à mon Ipad. ? e mets l’image en boîte et je réponds aux questions ou sollicitations, en direct. Que faut-il en plus ?"

La nouvelle société créée par Cédric, bien appuyé par son épouse Tessa, s’appelle Mouvio Immo. Le rayon de travail de Cédric est très large puisqu’il traversera la frontière Belgique-France. Ce nouveau concept qui cible les nombreuses sociétés immobilières sur le marché ne peut que profiter à celles-ci. C’est, pour elles, moins de déplacements, c’est entendre les réactions des futurs clients en direct.

Musicien à ses heures et saxophoniste de talent, Cédric Huet pourrait même enjoliver les visites sur images. C’est un réel homme-orchestre. Et à la pointe du progrès.