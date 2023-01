Profondeville: des activités pour les ainés de l'entité

Des après-midis de discussion sur différents sujets, suivies d’un goûter, seront programmées des mardis à 13 h 30, à la maison de la culture. C’est gratuit. Une est prévue avec le CPAS sur les économies d’énergie et les raisons de faire appel au CPAS, une autre avec la police au sujet des vols et arnaques via Internet. La troisième s’intitule "Penser plus tôt à plus tard" . L’occasion d’apprendre quels documents on peut compléter maintenant pour que les dernières volontés soient respectées en cas de problème de santé: euthanasie, acharnement thérapeutique, désignation d’un mandataire ou d’une personne de confiance… Ces après-midis auront lieu les 28 mars, 25 avril et 30 mai.

Les ateliers de conversation en anglais restent fixés aux jeudis après-midi, à Lesve, de 16 h 45 à 18 h 15. Enfin, un atelier mémoire se tient à Lesve, certains mardis après-midi. Il est important de vérifier les disponibilités.

Agnès Wauthelet, 081 412 974