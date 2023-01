La microbrasserie de Maredsous ouvre ce vendredi

Bien sûr, le trio blonde/brune/triple, produit chez Moortgat, se retrouve au menu. Mais il est aussi possible d’y déguster la bière Maredsous du moment. Brassée sur place, la première de la gamme est une blond ale de 5,8°, à base de malt d’orge et de froment, tout ce qu’il y a de plus classique. Les prochains brassins se feront à la mi-mars. Dans un premier temps, il s’agira de produire entre 700 à 800 hectolitres de bières différentes par an.

Première bière produite sur place: une blonde au froment, qui titre à 5,8%. ©ÉdAP

En comparaison avec les autres bières de la gamme, c’est très peu: le trio représente une production de 40 000 hectolitres par an. Une moitié est consommée en Belgique, l’autre est exportée. Ce produit de niche s’ajoute aux autres produits d’appel comme les tartines au fromage pour capter les pèlerins.

Au total, l’investissement dépasse le million €. Un petit cadeau offert par les deux partenaires de Maredsous à l’occasion de son 150e. L’occasion aussi de renouveler un triple partenariat fructueux pour vingt années supplémentaires. Et ils croient en leur projet. "Mon rêve, c’est que la qualité de ces bières soient telles qu’elles dépassent les murs de l’abbaye", partage Michel Moortgat, grand patron de Duvel.

Un lieu de transmission de savoir

Moortgat considère que cette microbrasserie sera l’occasion de tester de nouveaux produits in situ, auprès des 580.000 visiteurs annuels qui fréquentent l’abbaye. "L’hiver prochain, on aimerait développer la bière de Noël, très foncée, avec des épices. On aimerait aussi développer des bières saisonnières, en lien avec l’actualité de l’abbaye", développe le maître brasseur, Hedwig Neven, professeur à la KULeuven pour les bio-ingénieurs. Dix à douze bières seront normalement expérimentées par an.

Il ajoute: "Cet endroit, au-delà du fait qu’il est un lieu d’expérimentation, sera aussi un lieu de rencontres avec d’autres brasseurs qui peuvent potentiellement amener à d’autres collaborations", relève Michel Moortgat.

La microbrasserie étant elle-même un outil à la pointe de la technologie, Hedwig Neven envisage, en septembre prochain, une immersion à Maredsous avec ses élèves. La première d’une longue série sans doute.

Le site de l’abbaye de Maredsous s’intègre dans un cadre rural qu’il ne faut pas ignorer. Plus encore, l’endroit est devenu un lieu important pour l’emploi dans la région anhétoise. Pour toutes ces raisons, le premier weekend d’ouverture sera consacré en grande partie aux "voisins", dixit Bernard Torlet, directeur commercial du centre d’accueil touristique Saint-Joseph, à quelques pas de l’abbaye elle-même.

Les habitants locaux sont donc invités pour une dégustation et une visite de la microbrasserie. "Il faut s’inscrire mais il n’est toutefois pas trop tard pour le faire !", insiste Bernard Torlet. "Pour moi, les locaux doivent se sentir ambassadeurs de leur région. Les produits de bouche comme il y en a à Maredsous, ce doit être une fierté pour eux. C’est important qu’ils aient envie de porter ces valeurs locales à l’extérieur".

L’ouverture des portes se fera ce vendredi à 11h, jusqu’à 22h. Tout le week-end de 10h à 22h. Du lundi au jeudi, de 11h à 19h. Alors, vous y serez ? "Moi j’y serai, je passe ma vie à Maredsous de toute façon", rit le premier des ambassadeurs.

Inscriptions: accueil@maredsous.com