Andenne : le pont du Samson à nouveau opérationnel pour l’été

Concernant la passerelle située à hauteur du petit supermarché Chez Nicolas, toujours rue de Gramptinne et elle aussi victime des inondations, la Commune a demandé à plusieurs entreprises de faire des propositions d’aménagements. Celles-ci devraient arriver d’ici la fin du premier trimestre 2023.

Pont de Coutisse en 2024

Un peu plus loin, c’est à un autre pont que Vincent Sampaoli s’arrête: celui de Maizeret. "Il venait d’être totalement rénové quand il a été touché lui aussi par les inondations. Fragilisé, il a dû subir des réparations, relate-t-il. Il est à présent pleinement rénové et l’accès pour monter au village de Maizeret a été rétabli." Budget alloué pour le réparer: 28 000 €.

Le pont de Maizeret a dû être rénové une deuxième fois après les inondations de l’été 2021. ©ÉdA

Quant au pont surplombant le ruisseau d’Andenelle situé rue des Saules à Coutisse, il était impossible à restaurer. "Dans un premier temps, on pensait le restabiliser car c’était juste les pieds du pont qui avaient un problème mais c’était impossible, rappelle l’échevin. Après démolition, il faudra donc le reconstruire. Ce qui implique une demande de permis d’urbanisme en concertation avec la province (il s’agit d’un ruisseau provincial) pour les gabarits, etc. On aura l’avant-projet d’ici la fin du premier semestre. Les travaux devraient avoir lieu en 2024."

Étude en cours

D’après l’échevin, la Commune a pris un certain nombre de choses en charge et a beaucoup investi en moyens humains à la suite de ces inondations sans précédent mais le problème est plus global et certaines prises en charge incombent aussi à la Région. Et cela ne risque pas d’aller en s’arrangeant puisque les épisodes de pluies diluviennes pourraient se répéter en raison du réchauffement climatique.

Pour estimer les risques d’inondations liés aux divers bassins hydrographiques constituant Andenne, une modélisation va être élaborée par un bureau d’experts en la matière, désigné pour déterminer les aménagements qui devraient être réalisés en amont. "Le bureau d’études est au début de sa mission. Les priorités vont être établies. Il y a quatre bassins-versants. Le premier sur lequel on va se concentrer est celui qui ramène au centre-ville d’Andenne. On s’attellera ensuite aux autres", précise l’échevin.

Les constats et résultats qui en seront tirés auront notamment des conséquences sur les zones constructibles. "À un moment donné, on va devoir considérer que des zones sont susceptibles d’être inondées et que d’autres vont servir non pas de terrains à bâtir mais de terrains destinés à l’agriculture ou à des prairies qui seront des zones de rétention d’eau, ajoute-t-il. Il faudra créer des bassins d’orage à ciel ouvert pour temporiser l’écoulement des eaux." Et éviter ainsi que les habitant(e)s qui se trouvent en aval n’en subissent d’autres malheureuses conséquences.