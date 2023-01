Rochefort: on connait les 8 finalistes du tournoi d'éloquence

Il y avait, surtout, un jury composé du président Pierre Vuylsteke, de l’échevine rochefortoise Louise Mertz, de la juriste Caroline Bugnon, de l’enseignante Sonia Simon, de l’artiste Cindy Sneessens et du président de zone Guy Ackaert.

À l’issue de ces éliminatoires, huit finalistes: sept filles et un garçon, désignés par le jury. Il s’agit de Célie Leurquin de l’athénée royal Condroz-Ciney, de Juliette Libert et Lucie Yannou de l’institut Jean XXIII, de Léon Adam, Lola Javaux et Louve Ninane de l’école secondaire libre de St-Hubert et de Maelle Hanin et Manon Dewalque de l’institut St-Laurent de Marche.

Cette finale aura lieu le samedi 8 mars à partir de 18h30 au centre culturel de Rochefort.