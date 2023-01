Houyet : après les crises qui se sont succédé, 2023 sera un nouveau départ

Après une pause forcée de deux ans, la tradition des cérémonies du Nouvel An a repris. Depuis la dernière édition, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, inondant notamment la région. Il y eut aussi la crise du Covid, la guerre russo-ukrainienne et la crise énergétique. À l’heure du bilan, la bourgmestre Hélène Lebrun tire cette conclusion: "Nous pouvons être fiers et satisfaits du travail que nous avons accompli ensemble. Ces crises, nous avons réussi à les traverser, en les gérant de manière efficace. Même si l’avenir à l’heure actuelle n’est pas tout rose, ces crises nous ont démontré que nous pouvions les dompter en travaillant de manière solidaire entre tous les services et en restant focalisés sur l’objectif final, qui reste de protéger et servir la population houyétoise."