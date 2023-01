Avenue de Stassart à Namur : une bande cyclable au plus tard au printemps

Au terme de travaux effectués avenue de Stassart en 2022, la bande cyclable qui s’y trouvait avait disparu. Au printemps, le service public de Wallonie (SPW) avait précisé que cette supression n’était que temporaire, et que des travaux de finition devaient encore avoir lieu. Les choses ont mis du temps. En septembre, le député wallon Stéphane Hazée (Écolo) avait d’ailleurs interpellé le ministre Henry, en charge de la Mobilité et des Infrastructures, à ce sujet. Ce dernier avait répondu que dès la fin de la procédure de passation du marché public, le SPW passerait commande auprès de l’entrepreneur désigné. Il précisait également que le SPW replacerait une traversée cyclable à côté du passage piéton reliant le parc Louise Marie vers le quai de l’Écluse sur la N90. Mais malgré les longs mois qui se sont écoulés, les cyclistes n’ont pas vu l’ombre d’un tracé. En octobre, le député Hazée est revenu à la charge. Cette fois, le ministre a précisé que la Sofico avait donné son accord sur le bon de commande du chantier en septembre. Et d’ajouter: " La Direction territoriale a, à présent, tous les éléments pour prendre contact avec l’entrepreneur et planifier l’intervention dès que les conditions météorologiques le permettront. Cela devrait dès lors pouvoir se faire au plus tard au printemps 2023. "