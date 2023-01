À Beauraing, quelque 1200 boites jaunes attendent les ainés

Mettre des informations dans le frigo n’est pas un truc pour rendre des infos plus fraîches. C’est une façon d’aider les secours en cas de pépin. Dans la boîte, on trouve des informations concernant la santé des personnes vivant sous le même toit. On peut ainsi en un coup d’œil trouver des renseignements importants concernant les traitements, les allergies, le personnel médical consulté… Ceux-ci peuvent être capitaux quand il faut intervenir d’urgence. En effet, en cas d’urgence chaque minute compte. Le secouriste peut trouver dans la boîte jaune des informations importantes. Médecins et infirmières savent que la précieuse boîte se trouve dans le frigo, et ne perdent donc pas de temps à fouiller la maison si le patient est inconscient ou confus.