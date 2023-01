Théâtre jeune public : Amamer, une épopée intimiste et onirique à voir au Centre Culturel de Namur

Théâtre gestuel et marionnettes

Pour ouvrir le regard des petits et des moins petits sur ce sujet parfois tabou en société, l’autrice bruxelloise a opté pour un récit épuré qui se raconte par des ressentis au détriment d’un réalisme trop brut. Le tout sans jamais dresser de jugement envers les personnages afin de surtout véhiculer un sentiment d’amour et de tendresse au fil de la représentation.

Sur scène, trois comédiens de la Daddy Compagnie, fondée en 2017 par Laurane Pardoen, assurent le show en mêlant théâtre gestuel et marionnettes. De quoi apporter un décalage à la fois drôle et onirique auprès du public sur l’ambiguïté du lien parental. "Ces deux techniques se conjuguaient très bien puisqu’il s’agit d’un spectacle qui s’articule surtout autour du geste et du rythme, mentionne Laurane Pardoen. Co-produit par le Théâtre de Namur, Amamer est à découvrir, du 25 au 28 janvier, au Centre Culturel de Namur (CCN). En complément du spectacle, les enfants pourront aussi assister à un" goûter philosophie ", animé par Gilles Abel, autour de questions qui démangent. Les adultes quant à eux auront le choix, au théâtre et au CCN, avec deux expositions, dédiées aux thématiques d’Amamer, qui mettent à l’honneur quatre artistes: Catherine Thilmant, Cécile Balate, Marianne Hansé et Ditte Van Brempt.

Le 25 janvier à 14h30, le 27 à 19h, le 28 à 16h au CCN, installé aux Anciens Abattoirs de Bomel, Trav. des Muses 18, 5000 Namur. Durée: 60 min. PAF: 7 € pour les enfants, 9 € pour les adultes. Tel: 081/25.04.03