Subsides provinciaux namurois: 34 projets associatifs récompensés

À cette occasion, une remise des prix s’est tenue récemment au Delta. Une manière de saluer l’importance du travail des acteurs de terrain.

C’est donc en présence de la députée provinciale en charge du Vivre mieux et de la Culture Geneviève Lazaron que s’est déroulée cette remise de prix: "Cette rencontre est celle des personnes qui, aux quatre coins de la province, s’impliquent pour offrir des services permettant l’amélioration de leur bien-être ainsi que leur épanouissement socioculturel." Nombreux sont les dossiers qui ont été rentrés afin de bénéficier d’une aide financière. L’examen des différents projets par un jury d’experts a permis de sélectionner 34 candidats.

Parmi les initiatives les plus récentes: le Règlement Vivre mieux pour lequel 8 projets ont été retenus pour un montant global de 23 690 €. Parmi les bénéficiaires, le Namur kayak canoë club et Nage en Meuse dont le volet kayak est désormais accessible aux personnes souffrant d’un problème de mobilité. Une activité menée en collaboration avec l’ASBL Rolling Chairs destinée à promouvoir le handisport. Ils ont reçu 4 040 €. Autre initiative: le projet Papillon de l’École de Reumonjoie où 3 000 € seront consacrés à la réinsertion socioprofessionnelle de jeunes souvent stigmatisés.

Autre catégorie: le leg Fontaine qui, depuis plus de 30 ans, soutient les institutions qui hébergent des enfants mineurs abandonnés ou handicapés. Pour l’appel à projets 2022, cinq candidatures ont été retenues pour un montant de 8 285 €. Parmi celles-ci, le Centre psychiatrique infantile Les Goélands de Jemeppe-sur-Sambre (2 300 €) et le Foyer Burnot à Profondeville (2 600 €).

Le Vieillissement actif est aussi à l’honneur par le biais des 29 Conseils Communaux Consultatifs des Aînés que compte la province de Namur. Une initiative encouragée par la Région et qui, depuis 2014 bénéficie d’une plateforme, véritable espace de concertation. Sur les 5 projets déposés par ces CCCA ; ceux de Ciney, La Bruyère et Yvoir reçoivent ensemble 7 000 €.

Pour sa part, Culture pour tous a, pour objectif depuis 2014, "de créer des liens sociaux mais aussi de sensibiliser les publics qui ont rarement accès à la culture", comme le souligne Philippe Horevoets, directeur adjoint du service culture. Tous les publics, c’est le festival In/Out avec les concerts en milieu carcéral ou encore Citizens for Refugees. Dans le cadre de cet appel à projets: 13 950 € ont été répartis (entre autres) entre le Relais du Monde à Natoye (2 800 €) ou encore l’ASBL Vent debout, présente à l’Intime Festival.

Enfin, pour rester dans la même tonalité: le Règlement musique s’attache désormais à de plus petits événements tout en veillant à l’équilibre géographique des projets soutenus. C’est ainsi que l’on retrouve le St-Louis Festival (présent depuis 2003) et encore Beauraing is not dead (BIND) parmi les 11 lauréats. Total: 9 550 €.