Pour le groupe d’opposition PEPS, François Piette a souhaité que l’on revienne aux fondamentaux comme la famille, les choses simples ou encore l’écoute du citoyen.

Fabrice Leturcq, au nom du groupe PS dont il est l’unique représentant officiel, a espéré que chacun puisse suivre le fil rouge, à savoir le service au citoyen, en évitant le nombrilisme, le repli sur soi, les préjugés et les œillères et en continuant à défendre le service public.

Sophie Dardenne, pour les Écolos, après avoir remercié le président de séance sortant Fabrice Leturcq, a souhaité que l’on puisse se battre pour les droits humains, en changeant nos modes de fonctionnement et en rejetant le superflu.

Laurent Bournonville, pour le groupe majoritaire MICS voudrait que l’on puisse s’unir et travailler avec bon sens.

Un accord de majorité prévoyait, après quatre ans, la démission du président de séance. Par vote secret, l’Écolo Marie Cadelli, qui a obtenu 13 voix pour et 9 contre, a pris le relais de la présidence, remplaçant ainsi le socialiste Fabrice Leturcq. Elle a souhaité pouvoir, comme le faisait son prédécesseur, œuvrer à la recherche du consensus et dans le respect des opinions de chacun.

Le festival revient

Après cette partie plutôt académique, le conseil a pris connaissance de la dotation communale provisoire de la zone de secours NAGE d’un montant de plus de 340 000 €. L’échevin des finances Jean-Sébastien Detry a, une fois de plus, rappelé que les communes sont perdantes dans le type de répartition avec le Fédéral.

Le festival Profond’ément drôle reviendra du 20 au 23 avril. Nous aurons l’occasion de revenir sur le programme de ce festival, mais on sait déjà qu’un spectacle gratuit sera offert aux Profondevillois et que les billets qui n’ont pu être employés les années précédentes en raison de la pandémie, pourront à nouveau être utilisés, sans majoration de prix.

La commune va poser sa candidature dans le cadre du projet Pollec 2022. Si elle est retenue, elle pourrait bénéficier d’un subside permettant l’engagement d’un agent, payé à 100% pendant trois ans.

François Piette (PEPS) a interrogé le collège sur la sécurité de la rue Falmagne, à Lustin qui a déjà fait l’objet d’interpellation de sa part. L’échevin Bernard Dubuisson a expliqué qu’une action immédiate a été menée à la suite d’un accident, par le placement de blocs de béton, mais il faut continuer, poursuit l’échevin qui précise qu’on va placer une glissière en bois. Il explique qu’il n’est toutefois pas possible de placer un passage pour piétons, pour une question de distance et de visibilité, mais on pourrait envisager une traversée piétonne suggérée, en la déplaçant vers le village, d’une dizaine de mètres.