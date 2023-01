Le rallye de Wallonie en débat à Hamois

Au cours du débat le plus récent, lors du conseil communal de ce lundi soir, l’intervenant "vert" a relevé que les communes de Ciney et Profondeville ont refusé le passage du rallye chez elles.

La bourgmestre Valérie Caverenne a répondu qu’elle n’est pas fan de rallye mais elle note que sur Hamois, il ne passe que devant quelques habitations seulement. "Le risque zéro n’existe pas", dit-elle, en référence à ce qui s’est passé il y a quelques mois sur un autre rallye. Elle rappelle que les écoles de Natoye, Mohiville et Achet bénéficient des retombées de cette compétition. Conclusion mayorale: "Une année à la fois, on verra plus tard. C’est un choix. Il faut tenir compte des professionnels et de la police"

L’année d’Emptinne

Autre point soulevé: l’étonnement de plusieurs conseillers de voir comment on a mis à blanc un talus boisé situé le long de la route menant d’Emptinne à la route Charlemagne. Dorénavant, de cette route on découvre la N4 et on entend ses bruits. Il apparaît que la Commune n’a pu réagir, tout s’est fait en zone forestière et l’acheteur de ces terrains fait encore, pour l’heure, ce qu’il veut. Sans doute sera-t-il obligé de replanter. Des conseillers ont proposé la pose d’un merlon, le long de tout le territoire d’Emptinne et de la N4. "On n’a pas dit non", a répondu la bourgmestre. Au départ de ce constat, une autre question sur l’avenir de la place d’Emptinne, face à la maison communale. Réponse immédiate de la bourgmestre: "Cela bouge dans tous les sens, on va bientôt commencer les travaux. 2023 sera l’année d’Emptinne", dit-elle, ajoutant à ces travaux la toiture de l’église du village, la rue d’Emptinne et une partie de la chaussée d’Andenne.

Du côté des écoles

L’enseignement a eu droit à deux points. L’un concerne l’appel à candidatures à une fonction de directeur à l’école de Mohiville-Achet, la titulaire actuelle terminant sa fonction en mai prochain.

Cette école compte 98 enfants, cette année: 41 en maternel et 57 en primaires. Au total, l’enseignement communal, à la date du 16 janvier, comptait 742 enfants.

Deux projets participatifs recevables

Les projets participatifs rentrés sont au nombre de quatre. Deux sont recevables: l’installation des bancs le long du RAVeL (5960€), une proposition du conseil communal des aînés et la création d’un parking à vélos sur la plaine d’Hubinne, introduite par le club Natham.