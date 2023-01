Beauraing: 300 lots pour un nouveau quartier

L’idée de base était de proposer des terrains à bâtir à proximité de Beauraing, car il existe de la demande, non satisfaite. Les lots qui sont mis en vente ont une superficie moyenne de 7 à 8 ares. Le prix de vente de base est fixé à 65 € le m2.

Un coup de pouce aux jeunes

Dans ce lotissement, les jeunes acquéreurs locaux de moins de 35 ans ont droit à un traitement de faveur. Une réduction de 10 € au m2 leur sera accordée, en respectant certaines conditions. Outre l’âge, ils ne devront notamment pas être déjà propriétaires d’un autre immeuble. Une réduction de 2 € complémentaire au m2 est prévue par enfant à charge.

Dans cette première phase, il y a également place pour des appartements. Ici, afin d’assumer l’homogénéité du projet et des aménagements extérieurs, il n’y aura qu’un seul promoteur choisi pour l’ensemble des lots destinés à la construction d’immeubles à appartements. Afin de choisir le projet qui colle le mieux à l’endroit, outre une offre d’achat, le promoteur devra remettre un avant-projet qui reprendra le nombre d’appartements, leur surface, le nombre de parkings, les aménagements extérieurs etc. La Commune veut ainsi choisir un projet en tenant compte de sa qualité et pas uniquement selon le prix d’achat proposé pour le terrain.

Une partie de lots est également destinée à la vente à un seul promoteur afin de financer et réaliser la nouvelle voirie.

Pour coller aux habitudes de la région, zone rurale, la Ville permet l’acquisition de plusieurs lots. Un candidat à l’achat pourra acquérir un lot principal et un autre le jouxtant. Il est clair que pour le deuxième lot, personne n’aura droit à des réductions.

Éviter la spéculation

Afin d’éviter la spéculation, la Commune a prévu différentes règles. L’acquéreur ne pourra revendre son lot non bâti sans l’accord du collège. Il est également tenu à l’obligation de construire dans un délai de 5 ans.

Ces conditions suffiront-elles à éviter la spéculation ? Qui vivra, verra. Le bourgmestre à tenu à rassurer. Toutes les ventes passeront devant le conseil communal pour approbation.

Autre élément qui devrait également freiner la spéculation: la réserve de terrains. Dès que la première phase aura trouvé ses amateurs, une deuxième phase est prévue. On parle ainsi de plus de 300 terrains à bâtir disponibles à cet endroit.

Les conditions de mise en vente des 100 premiers lots ont été approuvées à l’unanimité.