C’est ainsi que plus de 200 personnes se sont retrouvées au centre sportif de Noville-les-Bois, ce vendredi 20 janvier, malgré une météo peu engageante et glissante.

Une commune solidaire et proche des citoyens

Entourée par le Collège communal au grand complet, la bourgmestre Christelle Plomteux s’est réjouie de ces retrouvailles après deux ans de disette. Deux années difficiles marquées par la crise sanitaire, les inondations, la guerre en Ukraine et la crise énergétique.

"La commune a été le dernier rempart proche des gens et vers lequel ils se tournent. Nos services administratifs, ceux de la voirie mais aussi ceux de la police, des pompiers, du CPAS, des écoles et des garderies ont été formidables, proposant des solutions au jour le jour. Malgré cette gestion quotidienne en ébullition, notre commune a continué son développement et poursuit la réalisation de nombreux projets. Aujourd’hui, c’est l’heure des remerciements à toutes les équipes qui sont les lumières de l’administration".

La première citoyenne de Fernelmont ajoute un merci particulier à la directrice générale, Cécile Demaerschalk, pour son dynamisme et sa compétence.

Celle-ci, lors de sa prise de parole, a également chaleureusement remercié les différents services.

"Les années difficiles que nous venons de vivre ont eu le mérite de remettre le service public au centre de la société, de démontrer sa fonction essentielle et d’installer une solidarité au sein du personnel qui n’a fait que se renforcer. Les défis qui nous attendent sont incommensurables ? Oui, mais on en a vu d’autres et comme dirait Jacques Brel: La pire forme d’absurdité est d’accepter le monde tel qu’il est et ne pas lutter pour un monde tel qu’il devrait être."

Des mises à l’honneur

Des agents ont ensuite été fêtés à l’occasion de leur retraite.

Jean-Pierre Thys: Agent des services techniques

Véronique Hardy: Employée au service Population

Didier Mahaux: Responsable du service Aménagement du territoire et Urbanisme.

Anita Muzzarelli: Assistante sociale au CPAS

Stéphane Carpentier: Commissaire, chef de corps a.i. à la Zone de Police des Arches.

Alain Wick: 1er commissaire à la Zone de Police des Arches

Marie-France Wilmet: Professeur de langue dans les écoles primaires.

De chaleureux remerciements ont également été adressés à Martine Cohy, Andrée Van Esch, Nadine Waldmann et Danièle Donis qui ont assuré, pendant de longues années, les surveillances durant les garderies et les temps de midi dans les écoles communales.

Après la partie protocolaire, un food truck était à la disposition des invités et le groupe Slick a assuré l’animation musicale.