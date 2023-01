L’événement, qui mise résolument sur l’innovation, donne rendez-vous aux PME et TPE qui souhaitent initier ou accélérer leur transition digitale. "La transition numérique touche toutes les entreprises mais les PME et les TPE éprouvent souvent des difficultés à s’y retrouver et à franchir le pas. Comment choisir les applications qui leur conviennent le mieux? Comment sécuriser leurs données? Autant de questions auxquelles Digitalize tente d’apporter une réponse", indiquent les organisateurs.

Digitalize Namur s’articule autour de 5 parcours thématiques interactifs: ventes&marketing, ressources humaines&formation, opérations&productivité, finance&comptabilité et IT&cybersécurité. À cette occasion, 70 exposants et 30 conférences et ateliers gratuits les aideront à relever les défis rencontrés.

"Parmi les temps forts de ces deux jours, la venue du Secrétaire d’État à la Digitalisation Mathieu Michel pour le coup d’envoi du salon, la présentation par Digital Wallonia des résultats du Baromètre 2022 de maturité numérique et la participation du Ministre David Clarinval à un débat sur la digitalisation", poursuivent les organisateurs.

Jobday sur les métiers du numérique

Le jeudi 2 février, de 16 à 19 heures, un jobday organisé en collaboration avec le Forem mettra en contact employeurs et candidats. “Les fournisseurs de solutions numériques ont besoin des ressources et talents nécessaires pour répondre à la demande croissante dans ce secteur et assurer leur compétitivité.”

1.500 visiteurs sont attendus durant ces deux jours de salon.