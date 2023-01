Un message clair lors de la cérémonie des vœux à Beauraing: la proximité

Proche de la population

La cérémonie des vœux est généralement un moment où la majorité expose les chantiers qui ont été initiés ou qui le seront dans le futur. Le personnel beaurinois a eu droit à ce catalogue et à un message fort de la part du bourgmestre, Marc Lejeune: les services resteront accessibles au public. Pas question de passer par une fermeture temporaire, a-t-il dit, en faisant remonter à la surface des souvenirs du passé proche.

Les Beaurinois ont eu l’occasion de voir l’efficacité des services communaux. Ici comme ailleurs, ils étaient présents lors de la crise sanitaire. Ils l’étaient également après le passage de la tornade. Il y a eu une mobilisation afin d’aider les sinistrés pour retrouver un logement, évacuer les innombrables débris et monter des dossiers. "Plus que jamais, nos services ont prouvé qu’en cas de coup dur, nous savons nous mobiliser de façon efficace et professionnelle", a indiqué le bourgmestre. Pour lui, même si les communes sont mises à rude épreuve, sollicitées dans tous les domaines, parfois sans les moyens qui suivent, Beauraing a tenu bon.

En 2023, la commune continuera à mener pleinement son service à la population. Conserver des services accessibles et écouter avec bienveillance les personnes qui poussent les portes de la commune sont les vœux émis par le bourgmestre.

Le plan propreté mis en œuvre

Les participants ont eu droit à une longue liste des travaux qui ont été réalisés. Figure sur celle-ci naturellement la dernière acquisition de la ville: le castel Sainte-Marie. Le mayeur a listé les chantiers d’importance réalisés ces deux dernières années et a également ajouté les travaux qui seront menés dans un futur proche et moins proche en 2023. Parmi ceux-ci, il y a la suite et fin de la mise en œuvre du plan de propreté. La commune attache beaucoup d’importance à ce point et des équipes ont été chargées de cette mission. Le plan propreté comprend notamment la pose de caméras et l’engagement d’un agent constatateur. "La qualité de vie dépend aussi de la qualité de nos services, de la bienveillance entre nous tous dans une nature propre et respectée ", a estimé le bourgmestre.