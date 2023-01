Le week-end prochain, Namur se met à l’heure du Nouvel An chinois

Célébrée bien au-delà des frontières du pays, cette fête est considérée comme la plus importante de l’année et donne lieu, à chaque fois, à une migration humaine phénoménale, puisque la plupart des Chinois n’hésitent pas à parcourir de (très) longues distances pour se rendre, durant les festivités, auprès de leur famille.

Remontant à l’âge du bronze, la célébration du Nouvel An chinois dure une quinzaine de jours.

Déterminée en fonction du calendrier lunaire chinois, la date du Nouvel An n’est donc pas fixe. Cette année, les festivités, débutées ce dernier samedi avec le réveillon, s’échelonneront jusqu’au dimanche 5 février prochain, date de la célébration de la Fête des Lanternes.

L’année du lapin d’eau

Dans l’astrologie chinoise, chaque année est représentée par un animal qui revient tous les douze ans. Cette année 2023, c’est le lapin qui est à l’honneur et, plus précisément, le lapin d’eau. Ayant une place unique dans la mythologie et les coutumes chinoises, il est en quatrième position dans les 12 signes du zodiaque chinois. Le lapin incarne la paix, l’élégance, mais également la chance.

Symbole de longévité, de paix et de prospérité, cet animal, associé à l’eau, symbole d’adaptation et source d’abondance, est plutôt considéré comme un signe de bon augure.

Sujette également à bien des prédictions, chaque nouvelle année lunaire est donc fort attendue par les Chinois.

A la découverte de la Chine

Samedi prochain, sur l’initiative de la Fédération des Communautés chinoises de Belgique, la place d’Armes accueillera une foire à l’occasion de la Fête du Printemps. Tout au long de l’après-midi, le public se verra proposer un programme axé sur la découverte de la culture et du folklore traditionnels chinois.

"Pendant la foire, explique Xie Xiaoling, chargée de l’organisation, des chefs chinois prépareront une variété de délicieux snacks chinois. Des artistes effectueront une cérémonie du thé. Monsieur Wu Pei, célèbre collectionneur de porcelaines chinoises, racontera l’histoire de la porcelaine traditionnelle chinoise. Si vous êtes collectionneur, vous pourrez également faire évaluer votre collection par des experts. Des peintres à l’encre de Chine exposeront leurs chefs-d’œuvre et peindront sur place."

Hormis cela, on notera également la présence de praticiens expérimentés en médecine chinoise, qui présenteront le concept oriental de la santé et du bien-être, ou encore celle de danseurs qui effectueront différentes démonstrations de danses traditionnelles et folkloriques.

Concrètement, l’ouverture des stands au public est prévue à 12h. A 13h, l’ambassadeur de Chine en Belgique et l’ambassadeur de Chine auprès de l’Union européenne, accompagnés de diverses personnalités, donneront le coup d’envoi officiel de la foire qui trouvera son épilogue sur le coup de 16h.