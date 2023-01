C’est à la suite de la réalisation d’un court-métrage dans le cadre de ses études que l’idée lui est venue.

"Lors de ma 7e professionnelle, Laurence, mon professeur de français, a annoncé le projet de fin d’année qui était de réaliser un court-métrage sur ce qu’on souhaitait devenir plus tard professionnellement parlant. Il a alors demandé à l’ensemble de la classe qui voulait être l’acteur principal, j’ai directement levé la main, et il a accepté. J’ai découvert en jouant dans ce court-métrage, un certain attachement pour le cinéma", développe Junior.

Le documentaire "Retour Ô Sources" est rempli d’émotions puisque le jeune homme retrace l’histoire de son adoption mais aussi son renouement avec ses parents biologiques. "J’ai été adopté par une famille belge il y a plus de 30 ans et j’ai vécu avec celle-ci à Beauraing pendant de nombreuses années. Il y a maintenant 9 ans, j’ai retrouvé ma famille d’origine qui vivait à Bruxelles. J’ai repris contact avec eux et j’ai immédiatement annoncé la bonne nouvelle à Laurence qui savait à quel point ça me tenait à cœur de les retrouver", poursuit-il.

Un accomplissement

Des retrouvailles affectueuses, où les deux familles ont pu partager un moment convivial ensemble. Mais surtout, l’occasion pour Junior de prendre connaissance des différentes cultures. "Je côtoie régulièrement mes deux familles, elles ont eu l’occasion de se rencontrer. On a une certaine souplesse et un certain respect les uns envers les autres. Je sais d’où je viens et j’ai appris beaucoup sur la culture congolaise."

Un projet qui pour Junior, est l’accomplissement de longues années de travail pas toujours évidentes. "Cela a pris beaucoup de temps car on manquait d’argent ce qui a fait qu’on tournait en rond. Le documentaire nous a demandé beaucoup de travail mais aussi beaucoup d’investissement personnel. Nous n’avions pas trouvé tout de suite les subsides nécessaires à la réalisation du film."

Plus le chemin est long, plus la victoire est belle. Ces cinq longues années auront permis au Kinois de préparer son voyage vers son lieu de naissance. "Chaque personne que j’ai rencontrée durant ces cinq ans a ajouté leur touche personnelle au documentaire. Et grâce à elles, j’ai moi-même pu apprivoiser mon voyage pour ne pas être dépaysé en arrivant là-bas", ajoute le jeune homme.

Cette démarche a contribué à l’épanouissement personnel de Junior qui voulait passer un message à travers son film. "Il y a un célèbre dicton qui dit que lorsque l’on sait d’où on vient, on sait qui on est et où l’on va. Je me suis retrouvé moi-même en retrouvant mes racines. Je me sens libéré et je peux enfin prendre mon envol."

Ses intentions ne s’arrêtent pas là. Il aimerait que le dossier de presse du documentaire soit introduit dans le milieu scolaire. "Avec Laurence, nous trouvons cela intéressant pour les personnes qui ont été adoptées et qui souhaitent retrouver leur famille biologique. Faire comprendre dès le plus jeune âge qu’on est tous du même monde, tous de la même terre. Apprendre aux futures générations qu’il faut respecter son prochain quel que soit sa couleur de peau, ses origines, son sexe et son orientation spirituelle", conclut-il.

Pour le duo, c’est un rêve devenu réalité et des projets plein la tête pour le futur.