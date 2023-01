Voeux à la Commune de Gesves: Le CPAS, dernier rempart contre la pauvreté

La directrice a rendu un hommage à tous les travailleurs essentiels qui continuaient à faire leur job, quand le reste de la population était à l’arrêt pendant le confinement. "Ils étaient là et un jour, ils n’ont plus supporté et sont partis, avec fracas ou sur la pointe des pieds. Certains ont demandé un changement d’affectation, d’autres sont partis pour se recharger les batteries, mais reviendront." La directrice a remercié tous ceux qui sont montés dans le bateau, afin de ramer alors que le vent soufflait violemment et que la houle donnait le mal de mer. "Merci à tous ceux pour qui les mots solidarité, respect, diversité, motivations ont vraiment du sens et qui ont ajouté les mots courage et résilience." Elle a remercié les mandataires locaux, parfois critiqués alors qu’ils font de leur mieux, avec les moyens limités dont ils disposent.

Sa collègue de la commune, Marie-Astrid Hardy, s’est dite fière d’être à la tête d’une équipe de qualité qui gère une multitude de dossiers avec professionnalisme.

Le bourgmestre Martin Van Audenrode a quant à lui remercié chacun d’avoir tenu bon malgré les crises. Il a épinglé quelques réalisations, comme le terrain de foot de Gesves, la crèche de Sorée, les travaux à la Pichelotte et les travaux de sécurité routière aux locaux de la jeunesse ou à l’école de l’Envol.